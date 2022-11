Világrekord erősségű volt a tongai vulkánkitörés - videó

A Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkán a tenger fenekén tört ki mintegy 200 atombomba erejével. A kitörés okozta, 15 méteres hullámokat keltő cunami a csendes-óceáni királyságban házakat pusztított el és legalább három ember halálát követelte. A természeti katasztrófa a tenger fenekén húzódó kommunikációs kábelekben is kárt tett, hetekre elzárva Tongát a külvilágtól, ami az áldozatoknak nyújtandó segítséget is késleltette.

Az új-zélandi víz- és légköri kutatásokat folytató intézet részletes tanulmánya szerint a vulkánkitörés csaknem tíz köbkilométernyi anyagot lövellt ki. A vulkáni törmelék és hamu több mint 40 kilométer magasra jutott fel a légkörbe.

Kevin Mackay tengergeológus kiemelte, hogy a kitörés rekordmagasságot ért el, az első olyan kitörés volt, amelynek törmeléke elérte a mezoszférát.

A tongai vulkánkitörést tudósok az 1883-as indonéziai Krakatau-katasztrófához hasonlították, amely annak idején tízezrek halálát okozta. Mint Mackay kifejtette: az a különbség, hogy most egy vízalatti vulkán tört ki, és részben ez okozta a szökőárat.

A kutatók azt is felfedezték, hogy a vulkán krátere most 700 méterrel mélyebb, mint volt, és még mindig bocsát ki magából vulkáni anyagokat (ez látható a vulkán víz alatti kráterét ábrázoló nyitóképünkön).

A kitörés lávából, vulkáni hamuból és gázokból álló 1000 Celsius-fokos hőmérsékletű és óránkénti 700 kilométeres sebességű áramlatai mintegy 80 kilométeres távolságra juttatták el a tengerfenéken a vulkánból származó törmeléket. De Emily Lane, a kutatócsoport egyik vezető tudósa szerint ez a halálos áramlat akár száz kilométerre is eljuthatott.

? Here are some amazing facts about the eruption ⬇️



? Most of the material was deposited within 20kms of the volcano. But more than three cubic kilometres appears to have been shot up to 58km into the sky – causing the stunning sunsets we’ve been seeing.



? Pununu Tukuafu pic.twitter.com/QoYKhXF22X — NIWA (@niwa_nz) November 21, 2022