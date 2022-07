A felmelegedés mértékét már a kutatók előrejelzései sem tudják követni

Az előrejelzések nem képesek az emberi tevékenység pontos mértékét megjósolni. A hőhullámok világszerte egyre gyakoribbá és hosszabbá válnak, és a tudósok szerint az ember okozta éghajlatváltozás mindezekre hatással van a CNN cikke szerint.

A szélsőséges hőségre gyakorolt emberi hatás meghatározására a tudósok megfigyelések és éghajlati modellek, illetve szimulációk kombinációját használják. A megfigyelt szélsőséges hőség Nyugat-Európában sokkal nagyobb mértékben nőtt, mint ahogy azt a modellek becsülték.

Ha tennénk ellene, nem lenne ennyire meleg

"Míg a modellek becslése szerint az üvegházhatású gázok kibocsátása 2 fokkal növelte a hőmérsékletet ebben a hőhullámban, a korábbi időjárási feljegyzések azt mutatják, hogy a hőhullám 4 fokkal hűvösebb lett volna egy olyan világban, amelyet az emberi tevékenység nem melegített. Ez arra utal, hogy a modellek alábecsülik az ember okozta éghajlatváltozásnak az Egyesült Királyságban és Nyugat-Európa más részein a hőmérsékletre gyakorolt valódi hatását. Ez azt is jelenti, hogy az elemzés eredményei konzervatívak, és

az éghajlatváltozás valószínűleg a tanulmány által becsült tízszeresnél többel növelte az esemény gyakoriságát"

- áll a WWA sajtóközleményében.

Az Egyesült Királyságban július 19-én a feljegyzések szerint először fordult elő, hogy a hőmérséklet 40 Celsius fok fölé emelkedett, Coningsby faluban elérte a 40,3 Celsius fokot. A brit kormány először adott ki vörös fokozatú, extrém hőségriasztást Anglia több részére, köztük a fővárosra, Londonra. Reptéri kifutópálya olvadt meg, sínek váltak járhatatlanná, sok tűz ütött ki: az embereknek azt javasolták, otthonról dolgozzanak, az iskolák egy része bezárt, a kórházak és a sürgősségi segítségnyújtásban dolgozók pedig megfeszítetten dolgoztak.

A hőhullámok veszélyesek

A globális felmelegedés mindenképp a klímaválság egyre súlyosbodó hatásaival jár. A világ már átlagosan mintegy 1,2 fokkal melegedett fel: egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy az embereknek meg kell próbálniuk 1,5 fokon belül tartani azt, hogy visszafordíthatatlan hatásokkal járó változásokat kerülhessünk el.

"Az Egyesült Királyságban most tapasztalható hőség veszélyes: megterheli infrastruktúránkat, gazdaságunkat, élelmiszer- és oktatási rendszerünket, valamint testünket. Ahogy a tanulmány rámutat, az Egyesült Királyságban sok otthon lakhatatlanná válik a szélsőséges hőségben. Az emelkedő hőmérséklethez való alkalmazkodás, a hőséggel szembeni ellenálló képesség fenntartható megközelítésekkel történő kiépítése és

az emberek védelme sürgős prioritás,

mivel a soha nem látott hőmérsékleti értékek normává válnak" - mondta el az elemzés kapcsán Radhika Khosla, az Oxford Smith School of Enterprise and the Environment munkatársa.

Ez lesz a jövő

Peter Stott, a brit Met Office éghajlati attribúcióval foglalkozó tudományos munkatársa szerint nem ez volt az utolsó alkalom, hogy az országnak ilyen szélsőségekkel kell szembenéznie. A következő években, sőt évtizedekben is számol ezekkel.

"Csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával csökkenthetjük annak kockázatát, hogy az ilyen szélsőségek egyre gyakoribbá váljanak" - mondta.

Nyitókép: Aliraza Khatri's Photography/Getty Images