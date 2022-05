Érdekes rekord a Mount Everesten

A 8830 méteres magasságon felállított állomás segítségével a hegyen lévő jégsapkák változását tudják vizsgálni. A kutatás hozzájárulhat a globális felmelegedés elleni küzdelemhez – írta a hirado.hu az M1 Híradója alapján.

A szerkezetet egy kínai kutatócsoport vitte fel a Csomolungmára, 8830 méteres tengerszint feletti magasságra. A megfigyelőállomás azért is különleges, mert

ez az első, amely precíziós radar segítségével méri a jégsapkák olvadását és a hóréteg vastagságát a bolygó legmagasabb hegyén.

A Tibeti-fennsík vizsgálata ráadásul több szempontból is fontos, ez a forrásvidéke Ázsia több hatalmas folyójának is, és a térség éghajlatának változása az egész bolygóra kihat.

A kutatók az immár kilencedik kínai Mount Everest-szondával azt is vizsgálják, hogy az emberi szervezet hogyan képes alkalmazkodni az extrém körülményekhez a magaslati területeken. Elemzik a levegőben megtalálható részecskéket is. Ezek segítségével szeretnék ugyanis megérteni az Everest levegőjének öntisztító folyamatait. Az automata időjárási állomások továbbá a hegymászóknak is fontos adatokat szolgáltatnak.

Ez most a világ legmagasabban működő automata meteorológiai állomása. Az előző csúcstartó berendezést még 2019-ben állította fel egy brit és amerikai kutatókból álló csoport a Csomolungma, vagy ismertebb nevén Mount Everest déli oldalán, 8430 méteres magasságban.

