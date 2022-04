Fura hír egy évezredek óta elveszettnek hitt emberfajról

2003-ban régészek egy csoportja az indonéziai Flores szigetén folytatott feltárást. Céljuk az volt, hogy jobban megértsék a modern ember Ázsiából Ausztráliába történő vándorlását, az ásatás során azonban óriási meglepetésre egy korábban ismeretlen emberfaj jó állapotú csontváza került elő – írja az IFLScience. Ősi rokonunk a floresi ember (Homo floresiensis) nevet kapta.

A kutatók eleinte úgy vélték, hogy a floresi ember meglehetősen sokáig fennmaradt, és csak mintegy 12 ezer éve halt ki, de a későbbi vizsgálatok már azt mutatták, hogy 50 ezer éve tűnt el. Gregory Forth, az Albertai Egyetem antropológusa a közelmúltban, a The Scientist felületén megjelent véleménycikkében ugyanakkor arról ír, hogy tévedhettek a faj túlélésével kapcsolatban.

A szakértő szerint ugyanis elképzelhető, hogy a floresi ember még mindig él – idézi a 24.hu. Gregory Forth úgy véli, hogy a kutatók nem fordítanak elég figyelmet a faj fennmaradásának azon bizonyítékaira, amik az őslakosoktól származnak. A floresi liók szerint ugyanis a helyi erdőkben él egy majomember.

A szakértő cikkével közelgő könyvét (Between Ape and Human) népszerűsíti, mint mondja, a célja a művel az volt, hogy megtalálja a legjobb magyarázatot a helyiek beszámolóira. Az antropológus több mint 30 szemtanúval közvetlenül is beszélt, és arra a megállapításra jutott, hogy a szigeten él, vagy a közelmúltban még élt egy hominini (főemlős) a modern emberen kívül.

Forth szerint a liók első megérzése az, hogy a floresi majomember csupán a képzelet szüleménye. A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy a liók tudását érdemes beépíteni a kutatásokba.

