Az omikronos újrafertőződéseket vizsgálták, érdekes dolgokra bukkantak

Egy vírusvariáns útja a dominanciához kétféle úton vezethet a Nature cikke szerint: az egyik a fertőzőképesség növelése, amely a delta útja volt, a másik pedig az immunitás megkerülésére való jobb képesség - az omikron ennek köszönhetően tudta a deltát letaszítani trónjáról.

Nathan Grubaugh, a Yale epidemiológusa 37 877 PCR-teszt 2021 decemberének közepén gyűjtött connecticuti mintát vizsgálta meg csapatával. Ekkor a delta és az omikron fej fej mellett haladva nagyjából fele-fele arányban adtak új fertőzéseket. A csapat meghatározta, melyik mintában melyik variáns található meg, majd az eredményt a fertőzött személy oltási státuszával kötötték össze.

Megállapításuk szerint az oltatlan vagy csak egy adaggal oltott személyek esetében valószínűbb volt, hogy delta okozta a megbetegedést, de a kétszer oltottaknál kétszer nagyobb volt az esély, hogy az omikron felelt az áttöréses fertőzésért, míg

a háromszor oltottaknál, ha megfertőződtek, háromszor akkora volt az esély az omikron jelenlétére.

Eszerint az omikron valóban sokkal ügyesebben kerülni meg az oltások adta védelmet, mint a delta - kiderült ugyanakkor az is, hogy egy harmadik adag vakcina felére csökkenti a megfertőződés esélyét. A kutatás egyelőre szakértői ellenőrzés előtt áll.

Grubaugh laboratóriumának eddig nem publikált eredményei szerint ráadásul az oltottak testében sokkal kisebb a keringő vírusok genetikai változatossága, ami arra utal, hogy

a megfertőződött oltottakban kicsi az esélye új variáns kialakulásának.

Nathaniel Landau, a New York-i New York-i Egyetem Grossman School of Medicine mikrobiológusa szerint a kutatás alátámasztja azt, hogy egy omikron-specifikus vakcina hasznos lenne, bár hozzáteszi, hogy mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a jövőben egy egészen más törzs válik uralkodóvá.

Landau szerint az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a vírus vajon nem azért terjed-e jobban, mert a tüdő helyett inkább a felső légutakban él.

Vaughn Cooper, a pennsylvaniai Pittsburghi Egyetem evolúcióbiológusa hozzáteszi, hogy az omikron tüskefehérjében bekövetkezett mutációk funkciója különösen nagy fejtörést okozott.

"Nem értjük, hogy az omikronban található mutációknak ez a furcsa kombinációja hogyan lép kölcsönhatásba egymással, hogy elkerülje az immunitást. Az új mutációk hatalmas száma miatt nehéz pontosan meghatározni, hogy melyik kombináció mit okoz" - mondja.

