Mikor lehet vége a több mint 50 napja tartó nagy vulkánkitörésnek?

Az Európai Unió Kopernikusz elnevezésű Föld-megfigyelési programjának legfrissebb műholdas mérései szerint a még mindig aktív vulkánból feltörő láva már több mint 994 hektárnyi földterületet borított el és mintegy 2700 épületet rombolt le. Elővigyázatosságból hétezer embert telepítettek ki.

Hétfőn a helyi hatóságok riasztást adtak ki a romló levegőminőség miatt a vulkán közelében található öt településen. Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Puntagorda és Tijarafe lakosait arra kérték, hogy a lehető legkevesebbet tartózkodjanak a szabad levegőn és viseljenek legalább FFP2-es kategóriájú szájmaszkot.

La Palma történetének leghosszabb ideig tartó, feljegyzett vulkánkitörése egyébként 84 napig tartott 1585-ben. A mostani kitörés, szeptember 19-én kezdődött, vagyis több mint 50 napja tart. Kérdés, hogy meddig?

Az Infostartnak küldött beszámolójában Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója leszögezte: ezt nem lehet pontosan megmondani, ugyanis legalább annyira nehéz előre jelezni, mint a vulkáni működés kezdetét. A helyzet azonban nem reménytelen.

Az alábbiakban a helyszínre is ellátogató Harangi Szabolcs írását közöljük.

Néhány száz méterre a vulkántól

A La Palma szigetén immár több mint 50 napja zajló kitörés hossza már meghaladja az 1949-es intenzív kitörését és a legutóbbi, 1971-es vulkáni működés idejét. Két hete a helyszínen járva nemcsak a vulkáni működés jellegét tanulmányozhattam helyi munkatársakkal, hanem az ott élőkkel is beszélgetve szerezhettem benyomást arról, hogy miképpen élik meg ezt az eseményt.

Néhány száz méterre voltunk a vulkántól az elzárt területen, hogy pontos információkat gyűjtsünk a kitörés jellegéről. Kollégám a naponta ülésező, a veszélykezelést végző és a helyzetről folyamatos tájékoztatást nyújtó PEVOLCA tudományos tanácsadó testületének tagja.

Érezzük a folyamatos földremegést, hangos morajlással egyszerre több kürtőből gomolyog ki a fekete vulkáni hamuanyag, áramlanak ki a kékes felhőt létrehozó vulkáni gázok és süvítenek ki az izzó lávacafatok.

A robbanásos kitörést részben a magmában lévő gázbuborékok túlnyomása okozza, ami apró cafatokra szakítja szét és zúdítja ki a kőzetolvadékot. A sötét vulkáni hamufelhő kialakulását, a benne lévő milliárdnyi piciny, milliméternél is kisebb vulkáni hamuszemcsét azonban egy hevesebb robbanásos folyamat alakíthatja ki, mégpedig a feltörő magma és a felszínalatti víz keveredése. Erre utal az időszakonként kiáramló fehér színű gőzfelhő is.

A vulkáni működés jobb megértéséhez azonban még mélyebbre kell néznünk. Fotó: Harangi Szabolcs

A modern vulkanológia fontos eszköze a magma felszín alatti mozgásához kapcsolódó jelek érzékelése. Ezt segítik a földrengéseket regisztráló szeizmométerek, a felszíni alakváltozást érzékenyen mutató földrajzi helymeghatározó műszerek (GPS), a radarhullámokon alapuló műholdas felvételek, a gázok összetételét és mennyiségét mérő spektrométerek, továbbá maguk a vulkáni működéssel kialakult képződmények, a vulkáni hamu és lapilli darabok, valamint a lávakőzetek. Ezekre alapulhat nemcsak egy vulkánkitörés bekövetkeztének, hanem a vulkáni működés végének előre jelzése is.

A kitörést tápláló magma 60-80 kilométerrel a sziget alatt keletkezett, majd az elmúlt években nyomult egyre feljebb és akadt meg 10-13 kilométer mélységben a földkéreg alatt.

A feltöltődési eseményeket minden esetben földrengésrajok kísérték. Naponta félszáz földrengés pattant ki az elmúlt tíz évben több alkalommal is, de ezek nem vezettek vulkánkitöréshez. A magmatározó mérete egyre nőtt a mélyben, közben az olvadékból kristályok váltak ki. A folyékony izzó olvadék mint valami hatalmas szivacsban töltötte ki a kristályok közötti teret. Ez a magma fizikailag még nem volt képes a felszínre törni. Aztán idén szeptember elején egy újabb adag friss kőzetolvadék nyomult fel a földköpenyből. Először 30-35 kilométer mélységben halmozódott fel, majd innen jutott tovább a sekélyebb magmatározóba.

Az események ekkor nagyon felgyorsultak. A mélybeli feltöltődés után hét nappal már a felszínen volt a magma és megindult a vulkánkitörés a sziget délnyugati felén.

A hatékony előrejelzés működött, nem volt haláleset, nem volt sérülés sem a vulkáni működés miatt

Kezdetben az egy évtized alatt felhalmozódott magma nyomult fel, majd egy rövid szünet után már a friss, nagyobb mélységből származó kőzetolvadék táplálta tovább a vulkánkitörést. Fotó: Harangi Szabolcs

Mindez egyértelműen tükröződött a friss lávából vett minták kémiai összetételéből és ez befolyásolta a vulkáni működés jellegét is, mivel a friss magma gyorsabban folyó, gázokban gazdag, ami felerősítette a robbanásos kitörést és nagyobb területen, gyorsan mozgó lávafolyamokat indított el. A friss magma továbbá jelentős mennyiségű szén-dioxid és kén-dioxid gázt is juttatott a levegőbe.

Naponta közel 2000 tonna szén-dioxid és közel 30 ezer tonna kén-dioxid került a légtérbe és időszakonként okoz még most is egészségre ártalmas, szennyezett levegőt a térségben.

A lávafolyamok már 10 négyzetkilométer területet fednek be, értékes banánültetvényeket pusztítottak el, leromboltak közel 3000 házat, megsemmisítettek teljes falvakat, több mint 70 kilométer utat takartak be és 7000 lakost kényszerítettek lakhelyük elhagyására. Emberek nézik a vulkánkitörést La Palmán 2021. október 28-án. Fotó: Europa Press/Getty Images

Bár ezzel együtt is ez egy viszonylag kis erősségű vulkáni működés, a károk mégis óriásiak, és nem csak az elpusztult termések és lerombolt házak, ipari létesítmények miatt: a turizmus elmaradása jelentős bevétel kimaradást okoz. Ilyenkor is turisták tízezrei érkeznek a szigetre, élvezve a kellemes éghajlatot, a jó levegőt, a gyönyörű természetet és a helyiek kedves vendéglátását. Bár most is sokan jönnek a vulkánkitörés látványát átélni, ez azonban messze nem helyettesíti a megszokott turizmust. A szigeten élő helyi ismerősöm elmondja, hogy

a koronavírus-járvány után ez egy óriási csapás a térségnek és évekig tarthat a felépülés.

Az utcák minden nap feketék a szállingózó vulkáni hamutól, az utcára csak FFP2 maszkban lehet kilépni a légzőszervek védelme miatt. Az éttermek üresek, csak elszórtan vannak vendégek, bár máskor alig lehet asztalt kapni. A megszokott turistákat riasztja ez az állapot és nem mernek a szigetre jönni. "Mikor lesz már ennek vége?" – sóhajtanak fel itt sokan. Vulkáni hamu borít mindent Las Manchas településen is. A lakóknak el kellett hagyniuk otthonaikat rögtön a Cumbre Vieja vulkán szeptember 19-i kitörésekor. Fotó: Kike Rincon/Europa Press/Getty Images

Mikor lesz vége e vulkánkitörésnek? Kollégámmal is ezt latolgatjuk a beérkező jelek, információk alapján. A kérdés, hogy mennyi magma van még a mélyben, ami képes a felszínre törni.

Úgy tűnik, még hetekig van utánpótlás. Igaz, most, az elmúlt napok jeleit nézve, mintha lenne fény az alagút végén.

A magma mozgását jelző földremegés kilengés nagysága csökkent, visszaesett a sokszor a lakosság által is érezhető földrengések száma, nem pattan ki annyi földrengés nagy, 30-35 kilométer mélységben. A felszínemelkedésben is megindult egy lassú visszarendeződés és a vulkáni gázok mennyisége is kicsit csökkent.

Bár ezek adhatnak reményt, hogy most már a vulkánkitörés befejező szakaszába léptünk, azonban hangsúlyozni kell azt is, hogy minden vulkáni esemény más. Egy ilyen kitörés esetében akár jelentős változások is történhetnek, így a hosszabb trendeket kell vizsgálni. Ezek úgy tűnnek, hogy valóban a vulkáni működés lassú gyengülését mutatják, ám egyelőre ennél nem lehet pontosabbat mondani.

A lecsengés eltarthat még akár hetekig is, de nincs kizárva az sem, hogy napokon belül befejeződik a kitörés.

Most ezek a kulcskérdések, és a lakosság nagyon várja már a megnyugtató választ. A vulkanológusok ezért követik most különösen kiemelt figyelemmel a magma mozgására, utánpótlására utaló jeleket. A következő hét folyamatai kulcsfontosságúak lesznek e kérdésben.

Élő videó a vulkánkitörésről többek között ITT érhető el. Állami segítség A spanyol kormány hétfői döntése értelmében a személyi jövedelemadó és társasági adó alól is mentesülnek azok az állami támogatások, amelyeket a vulkánkitörés károsultjai kaphatnak. A kabinet eddig mintegy 224 millió euró (80,6 milliárd forint) értékben döntött rendkívüli támogatásról a szigetet sújtó természeti katasztrófa enyhítésére. (MTI)

Nyitókép: Harangi Szabolcs