Uniós vezetők és a NATO-főtitkár is várakozással tekint az együttműködésre az USA új elnökével

Ursula von der Leyen bizottsági, valamint António Costa európai tanácsi elnök azonos szövegű bejegyzésben üdvözölte Donald Trumpot, az Egyesült Államok 47. elnökét hivatali idejének megkezdése alkalmából.

"Az EU várakozással tekint az Önnel való szoros együttműködés elé a globális kihívások kezelése érdekében" - fogalmazott Ursula von der Leyen és António Costa, majd úgy folytatták: "társadalmaink együtt érhetik el a nagyobb jólétet és erősíthetik közös biztonságunkat". Ez a transzatlanti partnerség tartós erőssége - tette hozzá Ursula von der Leyen és António Costa.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke bejegyzésében azt írta: "új amerikai elnök, megújult transzatlanti szövetség". Európa készen áll arra, hogy barátként és partnerként működjön együtt a stabilitás, a lehetőségek és a remény világa alakítása érdekében - emelte ki üzenetében az EP-elnök.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő üzenetében arra emlékeztetett, hogy a transzatlanti kötelék jólétet hozott és erőt képvisel az Atlanti-óceán mindkét partján. "Együtt erősebbek és nagyobb biztonságban vagyunk a globális kihívások kezelése érdekében" - fogalmazott Kallas, majd hozzátette: "várjuk a partnerségünk folytatását".

Congratulations to Donald Trump on his second term inauguration.



The transatlantic bond has brought prosperity and strength to both sides of the Atlantic.



Together, we are stronger and safer to tackle global challenges.



Looking forward to continuing our partnership. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 20, 2025

Mark Rutte NATO-főtitkár a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, Trump elnökkel a katonai szövetég újra többet fog fordítani a védelmi kiadásokra és felgyorsítja a védelmi gyártást.

With President Trump back in office we will turbo-charge defence spending & production



My warm congratulations to @realDonaldTrump on his inauguration as 47th President of the USA, and to @JDVance as Vice President



Together we can achieve peace through strength - through @NATO! — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 20, 2025

"Együtt érhetjük el a békét az erőn keresztül a NATO segítségével" - tette hozzá az X-en közzétett üzenetében a NATO főtitkára.