Enyhe mellékhatásokkal jár az 5-11 évesek oltása

Márciusban kezdték meg a kisebb gyermekek körében a koronavírus elleni oltás tesztjét: az 5–11 éves korosztályban három különböző dozírozást alkalmaztak. A CNN cikke szerint a különböző intézetekben végzett kísérlet eredményei alapján döntöttek úgy, hogy tíz mikrogrammos, azaz a felnőttek és a serdülők körében használt vakcinához képest harmadakkora dózist jelentő adagolás lesz a megfelelő ennek a korosztálynak.

A Duke Humánvakcina Intézet vezető orvosa, Emanuel Walter Jr. az egyik helyszínen a kutatás vezetője volt. Elmondása szerint ez a dozírozás volt a legjobban tolerálható az ilyen korú gyermekek számára a legkevesebb reakcióval, közte lázzal, fájdalommal, hidegrázással és hasonlókkal.

Adatok a kísérletről

A tesztben összesen 4500 gyermek vett részt, 1500 placebót kapott, 3000 pedig vakcinát. Két éven át kísérik figyelemmel egészségi állapotukat.

"Egy 3000 gyermeken végzett vizsgálat elég jó méretű, ha a leggyakoribb mellékhatásokat keressük" - mondta Walter.

Walter szerint az oltási reakciókat gondosan figyelemmel kísérték.

"A szülők naplót kaptak, hogy abban hét napon keresztül naponta rögzítsék a tüneteket, miután a gyermekek megkapták az egyes oltóanyagadagokat. A tünetek a legtöbb esetben elég enyhék voltak és egy-két napon belül megszűntek"

- számolt be.

A két adag oltást három hét eltéréssel adták be az 5-11 éveseknek is, majd immunreakciójukat a 12-30 évesekével hasonlították össze. Ez épp olyan robusztus volt, mint a felnőtteké. Walter azt kéri a szülőktől, hogy ha 11 éves gyermekük van, ne várjanak addig, míg 12 éves lesz csak azért, hogy nagyobb adagot kaphasson. Véleménye szerint ugyanolyan jó védelem alakul ki a gyermekadaggal oltva is.

Természetesen egy ötéves gyermek sokkal kisebb, mint egy tizenegy éves, ami felveti a kérdést, hogy az 5-11 korosztályban minden gyermek megfelelő védelmet élvez-e. Walter szerint az összes, a korcsoportba tartozó gyermek esetében ez lesz a helyzet.

Nem lehet összekeverni

Azt is elmondta, mitől válik összekeverhetetlenné a felnőtteknek és a gyerekeknek szánt oltás.

"A jelenlegi vakcina esetében lila kupak van a fiolán, a gyermekek oltásáén narancssárga lesz. A címkén is szerepelni fog, hogy gyermekeknek szánt mennyiség. A felnőtt adagot nem szabad 12 év alatti gyermekek számára beadni" - mondta.

Arra tájékoztatta a szülőket, hogy

érdemes felkészülni egy nehezebb napra

az oltást követően.

"Lehet, hogy a gyerekek belázasodnak, fájdalmakról panaszkodnak, nem érzik majd magukat olyan jól az oltást követő másnap, ez várható, ugyanakkor könnyen kezelhető ibuprofennel" - mondta.

Ami kivédhető vele

A 12 év alattiak oltása kapcsán az egyik biztonsági aggály a szívizomgyulladás ás a szívburokgyulladás kockázatával kapcsolatos, melyet fiatal felnőtteknél alkalmanként tapasztaltak. Gyermekeknél ennek rizikója egyelőre nem ismert, és a kísérletben nem is fordult elő ilyen eset. A gyanújelekre és tünetekre odafigyeltek.

"Ha egy gyermek fájdalomra, mellkasi fájdalomra vagy légszomjra panaszkodott, a családokat azonnal felhívták, és a gyermekeket alaposan kivizsgálták, de nem fordult elő egyetlen eset sem"

- mondta. A szívizomgyulladás kialakulásának kockázata nagyobb férfiaknál, különösen a 16 és 30 év közötti fiatalok körében, valamint jellemzően a második adag beadása után jelentkezik. Ebben a csoportban egymillió adag beadott vakcinára vetítve negyven eset történik.

A ritkán észlelt betegség ugyanakkor a fiataloknál legtöbbször enyhe, hamar felismerve könnyen kezelhető, míg a koronavírus-betegség következményeképp kialakuló esetek igen súlyosak.

A szakértő arra is kitért, milyen hatást tulajdonítanak jelenleg a gyerekek esetében a fertőzésnek: kiemelte, hogy az adatok szerint a delta variáns megjelenése óta az esetek negyede gyermekek köréből kerül ki. Az 5-11 évesek körében 160 haláleset következett be az USA-ban koronavírus miatt, ez Walter szerint magasabb, mint az influenza halálozása a korcsoportban. Említette a sokszervi gyulladás rizikóját is, illetve a hosszú Covid lehetőségét. Úgy fogalmazott: ha a gyerekek megkaphatják a vakcinát, azzal megkapják azt a szabadságot is, hogy gyerekek lehessenek, iskolába járhassanak, közösségben lehessenek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán