Kisebb eséllyel halhat bele a koronavírusba, aki egy ismert gyógyszert szed

Világszerte milliók szedik napi rendszerességgel a sztatin tartalmú gyógyszereket: egy friss kutatás szerint nekik koronavírusos megbetegedésük esetén kisebb esélyük van arra, hogy belehaljanak a fertőzésbe. A szerek vérerek gyulladását csökkentő hatása lehet a felelős ezért az előnyért a The Guardian cikke szerint.

A PLOS Medicine című szaklapban tették közzé a tanulmányt, mely szerint a sztatinok szedése a koronavírusban való elhalálozás némileg alacsonyabb kockázatával jár együtt. A szakértők azonban óvatosságra intenek az eredményekkel kapcsolatban, és hangsúlyozzák, hogy nem bizonyítják, hogy a sztatinok csökkenthetik a halálozási arányt.

Kell még kutatás

A kutatás a gyógyszerek és a Covid mortalitása közötti kapcsolatot vizsgálta. A Karolinska Institutet svéd nyilvántartások adatait felhasználva 963 876, 45 év feletti stockholmi lakos figyelt 2020 márciusa és novembere között. Az eredményekben figyelembe vették, hogy az érintettek milyen gyógyszereket szedtek, milyen volt az egészségügyi állapotok és mi volt elhalálozásuk oka.

"Mindent egybevetve, eredményeink a világjárvány idején az ajánlásoknak megfelelően támogatják a sztatinok további alkalmazását olyan állapotokban, mint a szív- és érrendszeri betegségek és a magas vérzsírszint" – mondta el Viktor Ahlqvist, a Karolinska Institutet Globális Közegészségügyi Tanszékének munkatársa, a tanulmány egyik szerzője. A kutatók ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy randomizált kutatások szükségesek eredményeik alátámasztására.

Nem láttak rá mindenre

A tanulmány eredményeit annak ismeretében kell értékelni, hogy a kutatóknak nem volt rálátásuk a felírt gyógyszerek mellett szedett vény nélkül kapható szerekre, valamint arra sem, hogy egyéb körülmények, mint a testtömegindex vagy az esetleges dohányzás, milyen hatással lehettek az érintettek állapotára.

Tim Chico, a Sheffieldi Egyetem szív- és érrendszeri orvoslásprofesszora, aki nem vett részt a vizsgálatban, elmondta, hogy még nem világos, hogyan segíthetnek a sztatinok a betegeken.

"A koronavírus nagyon súlyos tüdőgyulladást okozhat, de az erek gyulladását is egyben.

Mivel a sztatinok csökkentik az erek gyulladását, sok vita folyt arról, hogy javíthatják-e a koronavírusos betegek kilátásait.

A tanulmány nem bizonyítja, hogy a sztatinok csökkentik a halálozást, de ad néhány támpontot. Megfigyeli, hogy a sztatinokat szedő emberek kisebb valószínűséggel haltak meg, mint a hozzájuk hasonló, sztatinokat nem szedő emberek. Ez azonban nem bizonyítja, hogy a sztatinok okozták a csökkent halálozási arányt; ehhez randomizált, kontrollált vizsgálatra van szükség" – erősítette meg,

Nem ez a legjobb védekezési mód

Arra is felhívta a figyelmet, hogy más gyógyszerekkel kapcsolatosan is felmerült már annak eshetősége, hogy segíthetnek, majd végül ez mégsem bizonyosodott be.

"Már vannak hatékony módszereink a koronavírus halálozási kockázatának csökkentésére – távolságtartás, kézmosás, maszkviselés és védőoltás, valamint jó bizonyítékokkal alátámasztott technikák és gyógyszerek, például dexametazon alkalmazása a súlyos fertőzésben szenvedőknél" – tette hozzá.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay