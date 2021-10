A koleszterincsökkentő gyógyszer hatása a Covid lefolyására mégsem pozitív

Nagy mintájával, közel 4500 beteg négy hónapon át történő megfigyelésével a Johns Hopkins Egyeem kutatása nyújtotta bizonyítékok erősebbek, mint a kis, 200 fő alatti mintán végzett megelőző tanulmány adatai: a sztatinoknak sem pozitív, sem negatív hatása nincsen a koronavírus-fertőzés miatt bekövetkező halálozásra, sőt: ötből egy esetben inkább súlyosabb állapot kialakulásához járulhat hozzá, írja a MedicalXpress.

"A sztatinok különböző fertőző betegségek kimenetelére gyakorolt, látszólag kedvező hatása ellenére tanulmányunk kimutatta, hogy koronavírus kezelésére való speciális alkalmazásuk valószínűleg nem indokolt. A korábbi kutatásokhoz képest nagyobb és szélesebb körű fekvőbeteg-populációt vizsgáltunk, jobb kritériumokkal rendelkeztünk a betegség súlyosságának meghatározásához, így eredményeink relevánsabbak lehetnek a sztatinok a betegség kimenetelére gyakorolt hatásának előrejelzése szempontjából a kórházi betegeknél" - mondja a tanulmány vezető szerzője, Petros Karakousis, a Johns Hopkins Egyetem Orvosi Karának orvosprofesszora.

A kutatásban 4447 beteg adatai szerepeltek, őket március 1. és június 30. között kezelték koronavírus miatt kórházban. 13 százalékuk szedett sztatint felvételekor, főként idősebb férfiak. A sztatint használók 47 százaléka színes bőrű volt, magas vérnyomásban (74%) vagy cukorbetegségben (53%) szenvedett, és nagyobb valószínűséggel szedtek vérnyomáscsökkentő gyógyszereket.

Azt tekintették koronavírusos halálozásnak, ha a beteg kórházi tartózkodása alatt hunyt el, súlyos esetnek pedig azt, ha a betegnek több mint egy hetet kellett kórházban töltenie vagy lélegeztetőgépre került.

Az adatok tisztítása után semmilyen rizikóeltérést nem találtak mortalitás terén,

ugyanakkor a súlyosabb betegségre 18 százalékkal nagyobb esélye volt egy sztatint szedőnek, mint egy nem szedőnek.

További kutatásokra van még szükség a gyógyszerrel kapcsolatos, pontosabb megállapítások elérésére, mondják a kutatók.

"Az összes eddig közzétett tanulmány, beleértve a miénket is, retrospektív volt - és ez azt jelenti, hogy bármennyire is igyekszünk kizárni a sztatinok használatán kívüli, a súlyos koronavírus kialakulásával összefüggő tényezőket, néhány még mindig működhet. Ott van például az a tény, hogy sok sztatint használó túlsúlyos, cukorbeteg vagy magas vérnyomással küzd - mindezek önmagukban is befolyásolhatják a megbetegedés súlyosságát" - mondja Karakousis.

Nyitókép: Pixabay