A metaverzum lehet virtuális életünk új platformja

Tíz-tizenöt év alatt jöhet létre Mark Zuckerberg birodalmának becslése szerint a virtuális világ, melyről a BBC cikke szerint sokan úgy beszélnek, mint az internet jövőjéről. A virtuális tér, amelyben az emberek avatárjaik képében élhetnek át élményeket amellett, hogy ugyanitt dolgoznak és kommunikálnak, afféle virtuális valóság 2.0-nak tűnhet elsőre, de vannak, akik sokkal többet látnak mögé, azt mondva, olyan a metaverzumot a virtuális valósággal összehasonlítani, mintha a legkorszerűbb okostelefonokat és a mobiltelefónia hőskorának féltégla méretű mobiltelefonjait vennénk egy kalap alá.

A metaverzumot először is nem számítógép előtt ülve használjuk, hanem headsettel, és a virtuális valósággal ellentétben itt nemcsak játszhatunk, hanem gyakorlatilag bármit megtehetünk, amit a valóságban is. A legtöbb elképzelés szerint háromdimenziós avatár képvisel majd minden használót ebben az univerzumban – de ezek még csak elképzelések.

Ettől lett most izgalmas

Tény, hogy a metaverzumhoz hasonló elképzeléseket időnként felkapják, majd a fejlesztésük ismét lelassul: most ugyanakkor egy techóriás fektet be elképzelhetetlenül nagy mennyiségű pénzt a kiépítésébe, így, mivel valóban az internet jövőjének tűnik a koncepció, senki sem szeretne kimaradni belőle. Ráadásul most először tűnik úgy, hogy a legmerészebb elképzelések megvalósításához szükséges technológia is elérhető már, így talán nem marad álom a metaverzum sem.

A Facebook prioritásainak egyikévé tette a metaverzum kiépítését. Nagyon sokat fektetett be az Oculus saját virtuálisvalóság-headsetje fejlesztésébe, és alkalmazásokat is készített mind munka, mind szórakozás céljából a virtuális valóságba integrálva. A Facebook szerint

nem egy cég és nem egyik napról a másikra fogja a metaverzumot kiépíteni,

legalább egy évtized kell ehhez.

Sokan hisznek benne

Ráadásul Zuckerberg nincs egyedül érkelődésével. A Fortnite-ot is fejlesztő Epic Games vezetője, Tim Sweeney régóta beszél a metaverzum jelentőségéről, a Fortnite világában pedig már koncerteket és egyéb eseményeket is megtartott. A Unity, egy 3D fejlesztési platform digitális ikrekbe – a valós világ digitális másolataiba–- fektet be, az Nvidia pedig Omniverse néven 3D-s virtuális világok összekapcsolására szolgáló platformot épít.

Hiba lenne ugyanakkor azt hinni, a metaverzum a játékról szól.

A Facebook Workplace nevű munkahelyi meetingekre szolgáló applikáción és Horizons nevű szabadidő eltöltésére alkalmas téren is dolgozik, de Sweeney szernt az is lehetséges, hogy a jövőben új autónkat a metaverzumban próbálhatjuk ki először, illetve a megvásárolni kívánt ruhákat is avatárunk próbálja majd fel helyettünk.

A technológia készen áll

A virtuális valóság nagy utat tett meg az elmúlt években, a csúcskategóriás headsetek révén az ember a játékok terében érezheti magát, miközben egy virtuális világban mozog. Ezek az eszközök a VR-játékosok körében is egyre elterjedtebbé váltak. Az NFT-k iránti érdeklődés robbanásszerű növekedése, amely módot adhat a digitális javak tulajdonjogának megbízható nyomon követésére, rámutathat arra, hogyan működne a virtuális gazdaság. A fejlettebb digitális világoknak pedig jobb, következetesebb és több mobilkapcsolatra lesz szükségük – ez az 5G bevezetésével megoldódhat.

Egyelőre azonban minden a kezdeti stádiumban van. A metaverzum evolúciója – ha egyáltalán megtörténik – a következő évtizedben, vagy talán még tovább fog zajlani a techóriások között.

Nyitókép: Pexels