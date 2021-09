Ezen őszön több lehet a koronavírus-fertőzés az iskolákban, mint tavaly volt

Az új modell az általános iskolai osztálytermekben a tanulók és a tanárok részvételével naponta előforduló szoros kapcsolatok számát elemezte, ezzel alapot nyújt a koronavírus-fertőzés átvitelének és az osztálytermeken belüli fertőzések valószínűsíthető arányának értékeléséhez az új tanévben. A modell figyelembe veszi a delta variáns fertőzési dinamikáját és az iskolai megelőző intézkedésekre vonatkozó, változó iránymutatásokat.

Másként terjesztik a gyerekek a betegséget

Sparks és társainak korábbi tanulmány már kimutatta, hogy a tanulók egymás közötti interakcióinak jellegzetes profilja van:

egyes gyerekek nem keverednek sokat, míg mások nagyon társaságkedvelőek, és sok-sok kapcsolatot tartanak az iskolai nap folyamán.

Az utóbbi gyermekek szuperterjesztőként viselkedhetnek az osztályban vagy az iskolában, ha elkapják a fertőzést.

Most a fertőzés elleni védekezési stratégiákat is modellezték, hogy elemezni lehessen, mennyire hatékonyak a fertőzések az osztálytermi kitöréseinek visszaszorításában és a tanulók hiányzásának korlátozásában. A modellt alkalmazták a koronavírus 2020 őszi iskolai előfordulásának újbóli vizsgálatára az Egyesült Királyságban, és némi finomhangolással most a 2021 őszi fertőzési szintek előrejelzésére is lefuttatják. Ekkor várhatóan a fertőzőbb delta lesz domináns, az iskolai átvitel komoly aggodalomra adhat okot a járvány bármely új hullámában.

Ez várható

A várható trendekről a következő megállapításokat tette a kutatást vezető Mark Woodhouse, a bristoli földtudományi és matematikai karok munkatársa további szakemberekkel együtt:

jelentős kitörések következhetnek be az ősz folyamán az általános iskolákban,

az iskolák kevesebb mint egy százalékát érinthetik ezek a kitörések, melyek száma jelentősebb lehet, mint 2020-ban volt,

a legtöbb általános iskolában legalább egy osztálytermi megfertőződésre számítani lehet,

az igazán eredményes megelőző intézkedés a tesztelés és a beteg gyermekek otthon tartása, nem pedig karanténbuborékok, azaz a potenciális fertőzöttek nagyobb csoportban történő izolálásának alkalmazása,

a gyorstesztek hatékonysága is nagyobb a megelőzésben, mint a buborékok létrehozása,

a távolságtartás, kézmosás és jobb szellőztetés valóban segítséget jelenthetnek a fertőzések terjedésének terén már általános iskolában is, de a kutatók megjegyzik, ezeknek praktikus határai vannak általános iskolás korú gyermekek esetében.

Mind a fertőzésátadás megakadályozása, mind a gyermekek iskolában tartásának szempontjából hatékonyabb a pozitív esetek izolálása, mint a karanténbuborékok alkalmazása.

Van, ahol már elkezdődött a folyamat

Kína már most tapasztalja is, mire lehet képes a koronavírus az iskolákban: Fucsien tartományban Putian városból indult el egy pénteken azonosított kitörés, amely azóta már végigszáguldott a provincián, három városban több mint 100 embert megfertőzve, írja a CNN.

Az ötmilliós Hsziamenben és a három milliós Putianban is korlátozó intézkedéseket vezettek be: a lakosok csak akkor hagyhatják el a városokat, ha az elengedhetetlen, a távolsági buszjáratok nem járnak, megkezdődött a tömeges tesztelés, a várost pedig szükséges esetben két napnál nem régebbi negatív teszt birtokában lehet csak elhagyni. Hsziamenben bezárták a bárokat, könyvtárakat, múzeumokat, edzőtermeket és mozikat is, nincsenek tömegrendezvények.

Kontaktkutatások is zajlanak, ám a szakemberek szerint igen nehéz dolguk van így, hogy gyermekek adják az érintettek többségét.

Közben közeledik október elseje, azzal pedig egy egyhetes nemzeti ünnep kezdete, amely évente utazások százmillióit generálja Kínában: szeretnék még az ünnep kezdete előtt megszüntetni a kitörést.

Az iskolások mellett óvodások is megfertőződtek, ezért a Global Times kormánylap szerint valószínűleg széles körben kiterjesztik a három év fölöttiekre is az oltási kampányt. A korosztály két helyi fejlesztésű vakcinával, a Sinopharm és a Sinovac oltásával immunizálható jelenleg Kínában.

Nyitókép: MTI Fotó: Balázs Attila