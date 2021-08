Kell még a maszk: így kering a delta az oltottak körében is

Számos országból futnak be olyan adatok, amelyek a kutatók félelmeit igazolják: az USA-ban, Nagy-Britanniában és Szingapúrban is ugyanolyan mennyiségű vírus található delta esetében a megfertőződött oltottak orrában, mint az oltatlan fertőzöttekében - ez azt jelenti, hogy az oltottak bizonyos hányada tovább is tudja adni a fertőzést. Ezek az adatok ismételten kiemelik az olyan védekezési módszerek, mint a maszkviselés fontosságát.

Az oltások a betegség súlyos kimenetelével és a hallozással szemben továbbra is védelmet adnak, de ettől még megfertőződhet az is deltával, aki teljesen immunizálva van, írja a Nature.

Megmérték a vírusszámot

David O'Connor és kollégái a Madison és Dane megyei egészségügyi hivatalban a Wisconsinban júniusban és júliusban történt fertőzéseknél vizsgálták a fertőzés átadását: az orrban található vírusmennyiség kiszámításához PCR-teszteket vettek igénybe. A tesztek a vírus genetikai anyagát a DNS felerősítésével mutatják ki, amíg az fluoreszcens jelként kimutathatóvá nem válik. Az megjelenéséhez szükséges amplifikációs ciklusok száma - a ciklusküszöbértéknek vagy Ct-nek nevezett érték - a mintában lévő víruskoncentráció helyettesítőjeként szolgál. Minél alacsonyabb a minta Ct-értéke, annál több vírusos genetikai anyag van jelen.

Június 29-július 31 között 719 mintát vizsgáltak meg, ezek 90 százalékának esetében a delta fertőzte meg a beteget.

A 311 oltott személy közül, akiknek tesztje pozitív volt, legtöbbjük Ct-értéke 25 alatt volt, ez az a szint, amely esetében a kutatók úgy vélik, a beteg fertőz.

Ennek megerősítésére a kutatócsoport 55 olyan mintát tenyésztett ki, amelyek Ct-értéke 25-nél kisebb volt, oltott és nem oltott emberektől, és szinte mindegyikben kimutatták a fertőző vírust. A legtöbb oltatlan embernél a Ct-értékek szintén e szint alatt voltak. Massachusettsi kutatások ugyanilyen eredményre jutottak.

Hosszabb kórházi kezelés kellhet

A Houstoni Metodista Kórházban is folynak a témában vizsgálatok: itt a delta-esetek 17 százaléka oltottaknál következik be. Úgy találják, hogy azok, akiket ez a variáns betegít meg, a más fertőzöttekhez képest tovább igényelnek kórházi ápolást, ha betegségük súlyossága azt indokolja, hogy intézményben kezeljék őket. Brit kutatásokban szintén úgy találták, hogy az oltottakban található vírusmennyiség nem alacsonyabb az oltatlanokban tenyészőnél, ha a deltát kapják el.

Van jó hír is azért

Szingapúri kutatások szerint ugyanakkor az oltott koronavírusos betegek rövidebb ideig fertőznek, mint az oltatlanok.

A betegség első hetében mind az oltottak, mind az oltatlanok szervezetében ugyanolyan magas a vírusmennyiség, de hét napot követően drasztikus csökkenés indul meg az immunizáltak esetében,

míg a másik csoportnál ez lassabban zajlik le. Mindez annak a jelentőség húzza alá, hogy a delta elleni védekezés részeként mindenki vegye fel oltásának minden adagját és továbbra is viseljen maszkot.

