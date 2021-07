Egy új maszktípus felismeri, ha viselője koronavírus-fertőzött

Másfél órányi viselés alatt mutatja ki egy új maszkprototípus azt, ha viselője fertőzött koronavírussal – írja a Sky News. Egy apró, eldobható szenzort integráltak az MIT és a Harvard szakemberei a maszkba, az eszközben pedig megvan a lehetőség arra is, hogy később más patogének kimutatására felhasználhassák.

Az érzékelő fagyasztva szárított, szintetikus genetikai áramkörökön alapul, amelyek egy adott célmolekulával – ebben az esetben a koronavírusnak a genetikai anyagával – reagálnak. Peter Nguyen, a technológia egyik fejlesztője szerint

a maszk által végzett teszt épp olyan érzékeny, mint a jelenleg legmegbízhatóbbként ismert PCR-teszt, viszont olyan gyors, mint a pillanatokon belül eredményt adó antigéntesztek.

A szintetikus biológiai szenzor az újrahidratálásig stabil marad. A maszkban található kis víztartály végzi el a nedvesítését, ha a használó megnyom egy gombot. Az érzékelő a leheletből származó apró cseppeket elemzi, ezekből mutatja ki a SARS-CoV-2 jelenlétét. A teszteredmény a maszk belsejében látható csak.

A maszkot fejlesztő kutatócsoport olyan változatot is készített az érzékelőből, amelyet ruházatunkra erősíthetünk: ez azt mutatja ki, ha valahol ki voltunk téve a vírusnak. Ez a típusú szenzor akár a zika vagy az ebola esetében is használható, sőt, egy változata az organofoszfát ideggázokat is képes detektálni. Ez azt jelenti, hogy

képes kimutatnia például a novicsok nevű idegmérget,

amellyel Alekszej Navalnijt is megmérgezték.

"A legmodernebb molekuláris tesztelési lehetőségeket zsugorítottuk viselhető formába" – fogalmaz Luis Soenksen, a másik vezető szerző.

"Szintetikus biológiai érzékelők széles skáláját tudjuk fagyasztva szárítani vírusos vagy bakteriális nukleinsavak, valamint mérgező vegyi anyagok, köztük idegméreganyagok kimutatására – tette hozzá James Collins professzor, a tanulmány vezető szerzője. – Ez a platform lehetővé teheti a következő generációs viselhető bioszenzorok alkalmazását az elsősegélynyújtók, az egészségügyi személyzet és a katonák számára."

