Koronavírus: veszélyes kombinációra figyelmeztetnek a kutatók

Hiába csökken hétről hétre 15 százalékkal a koronavírusos esetek száma a világon, a Delta variáns már legalább 62 országban felütötte a fejét a WHO szerdai tájékoztatása szerint. A Gamma, más néven P1 variáns, amelyet először Japánba hazatérő, Brazíliából érkező utazóknál mutattak ki, még ennél is több, 64 országban van jelenleg ismerten jelen, írja a CNBC.

"Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy jelentősen gyorsabban terjed ez a törzs, és egyre több ország számol be ezzel a változattal összefüggő járványkitörésekről" - mondta a WHO a Delta törzsről, megjegyezve, hogy a további vizsgálatok kiemelt prioritást élveznek.

A törzs nevét a WHO a közelmúltban változtatta meg B.1.617.2-ről Deltára annak érdekében, hogy leegyszerűsítse a megnevezést. A variánsokat az elmúlt hónapokban nem tudományos neveiken, hanem leginkább azoknak az országoknak említésével nevezte meg mindenki, amelyekben először feltűntek - a görög ábécé betűit használó, új elnevezési rendszer arra hivatott, hogy elkerülje az országok stigmatizálását.

Mike Ryan, a WHO Egészségügyi Vészhelyzeti Programjának ügyvezető igazgatója azt is elmondta:

még magas átoltottsággal rendelkező országokban is előfordult esetszám-emelkedés az elmúlt egy-két hétben,

ami arra utal, hogy senki sincsen még biztonságban. Bahreinben, ahol a lakosság 55 százaléka kapott már legalább egy oltást, május közepére rekordot jelentő szintre emelkedett az új fertőzések száma.

"A közegészségügyi és szociális intézkedések lazulása, a megnövekedett társadalmi mobilitás, a vírusváltozatok és az egyenlőtlen vakcinázás nagyon veszélyes kombináció" - magyarázta Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírussal kapcsolatos technikai vezetője a közelmúltbeli hullámok némelyikét.

A WHO adatai szerint a nyugati csendes-óceáni térségben most a legmagasabbak a fertőzésszámok: több mint 139 ezer esetet jelentettek a múlt héten, ami 6 százalékkal haladja meg az előző heti adatokat. Egyedül Mianmarban 53 419 esetet rögzítettek, a Fülöp-szigeteken pedig 776 ember halt meg egy hét alatt. Van Kerkhove szerint minden régiónak megvannak azok a pontjai, amelyeken nagyon magasak a számok:

a vírus másfél év elteltével is terjedni kezd, ha lehetőséget kap erre.

Az afrikai régióban 55 000 új eset mellett 1100 halálesetet jelentettek, ami 22 és 11 százalékos emelkedés az előző hetihez képest.

Nyitókép: MTI/EPA/Divjakant Szolanki