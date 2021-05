Meglehet az önvezető autók jövőjének a kulcsa – videó

Az Argo AI egy olyan startup, amely mögött a Ford és a Volkswagen áll befektetőként. A Pittsburghben működő cég legfontosabb terméke egy olyan lidar – lézerradar –, amely képes akár 400 méteres távolságban lévő tárgyak nagyon részletes megjelenítésére és akár sötétben is – írja a Hvg.hu.

A frissen bemutatott technológia a Ford és Volkswagen szerint újra nagy lökést adhat többek között a kereskedelmi robottaxizásnak, ami az utóbbi időben néhány sajnálatos eset miatt gyakorlatilag leállt.

Az Argo AI által fejlesztett lidarrendszer hatótávolsága nagyjából 100 méterrel nagyobb, mint a jelenlegi technológiáké, ez pedig lehetővé teheti a járművezető nélküli autók számára, hogy 120 km/h-s sebességnél is biztonságosan haladhassanak.

Az áttörés egy újfajta felépítési elvnek köszönhető, amely képes akár a legkisebb fényrészecskét, egy fotont is érzékelni, ennek nyomán pedig a legsötétebb tárgyak is felismerhetőek lettek. A korábbi szenzoroknak a sötét színű autók is komoly problémát okoztak, ez a rendszer azonban akár négy futballpályányi területen lévő sötét tárgyakat is nagy pontossággal képes azonosítani – teszi hozzá a híroldal.

Nyitókép: Argo AI/YouTube