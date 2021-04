Hónapokon át kapják a szoptatott csecsemők oltott édesanyjuktól az antitesteket

Védheti a szoptatott gyermekeket is, ha édesanyjuk koronavírus elleni oltást kap: a Washington University School of Medicine szakemberei úgy találták, két héttel azután, hogy az anyákat oltották, már antitesteket adtak át a gyermekeknek szoptatás közben, és a kutatás lezárultakor még mindig magas volt az antitestszint az anyatejben – írja a MedicalXpress. A szakemberek 80 napon át vizsgálták az anyatej összetételét, de éppen a magas antitestszint miatt úgy vélik, még ennél a közel három hónapnál is jóval tovább nyújthat védelmet egy gyermeknek az, hogy édesanyja anyatejjel táplálja.

A kutatást kis mintán végezték: öt édesanyát, akit a Pfizer vakcinájával oltottak, időközönként fagyasztott anyatejminta adására kérték meg.

"A világ teli van az oltásokkal kapcsolatos dezinformációkkal: igazán ijesztő bejegyzések jelennek meg a közösségi médiában azzal a szándékkal, hogy megijesszék az anyákat. Úgy éreztük, a tudomány nyelvén kell válaszolnunk ezekre.

Tudjuk, hogy a tejjel megkapott antitestek bevonatot alkotnak a babák szájén és torkán, így az oltás nem csak az anyát, hanem gyermekét is hónapokon át védi"

– fogalmazott Jeannie Kelly, a kutatási anyag vezető szerzője.

Az anyatejben található antitestszintet heti rendszerességgel figyelték meg a kutatásban, a mintavételt már az első oltás felvétele előtt megkezdve. Más kutatások már korábban utaltak arra, hogy az oltás beadását követően termelődő antitestek megjelennek az anyatejben is, de ez volt az első olyan kutatás, amely hosszabb időn át figyelte azok szintjének alakulását. A kutatásban részt vevő anyák gyermekinek életkora egy hónaptól két évesig terjedt. Az anyatej IgA- és IgM-szintjét figyelték: ezek az immunoglobulinok olyan antitestek, amelyeket a kisgyermekek testében kialakuló fertőzések leküzdésére küld csatasorba a szervezet.

A kutatás ismét bebizonyította az anyatejes táplálás jelentőségét: épp ezért

nem szükséges a szoptatás felfüggesztése vagy befejezése akkor sem, ha az édesanya koronavírussal fertőződött meg.

A WHO 2020 október összefoglalója szerint a gyermekhalálozást megszázszorozhatja, ha elválasztják az édesanyát szoptatott gyermekétől: fertőzés esetén is átadja az anya az antitesteket gyermekének, így számára védelmet jelent, ha a betegség is anyatejet kaphat. A WHO ajánlása szoptatásról

Évente 820 ezer csecsemő és kisded életét mentené meg, ha többen szoptatnának a világon.

Évente 820 ezer csecsemő és kisded életét mentené meg, ha többen szoptatnának a világon.

Mindössze a gyermekek negyven százaléka kizárólag anyatejes fél éves koráig jelenleg a világon. A WHO ajánlása szerint az újszülötteknek ideális esetben első életórájukban találkozniuk kell előtejjel, fél éves korukig kizárólag anyatejjel táplálandók, szoptatásukat pedig két éves korig vagy azon túl érdemes folytatni.

