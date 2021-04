Egy kifejezetten gyerekeknek készült felületverzió is bekerült a Microsoft egyre népszerűbb böngészőjébe, az Edge-be – közölte a Windows-gyártó. A speciális megoldás érdekessége, hogy telepítés nélkül, mindössze néhány kattintással aktiválható.

A Microsoft közlése szerint a gyermekbarát Edge-ben a kisebbek automatikusan biztonságos keretek közt internetezhetnek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a program nem nyitja meg a felnőtt tartalmú oldalakat, nem játszik le ilyen témájú videókat és képeket sem mutat. A Microsoft beépítetten 70 gyermekbiztos weboldalt kínál ebben a változatban, de a listát a szülők is bővíthetik – írja a Hvg.hu.

A gyermekeknek szánt Edge küllemében is egy barátságosabb program igyekszik lenni: ezt azt jelenti, hogy a szülők új színeket állíthatnak be az ablakoknak, de háttér is választható.

A felület windowsos és macOS rendszerű számítógépeken is elérhető. Az aktiváláshoz a böngésző jobb sarkában lévő profilra, majd azon belül a gyermekmódra (Kids Mode) kell nyomni.

Nyitókép: Microsoft Edge/YouTube