Bemutatjuk a Föld talán legszégyenllősebb állatát

Az afrikai Togo Fazai-Malfakassa Nemzeti Parkjában egy kameracsapda felvételein egy sosem látható állat tűnt fel, 9007 napnyi felvételt kellett átnézni ahhoz, hogy belebotoljanak az illetékesek.

A Treehuggerre hivatkozva a Sokszínű Vidéken az olvasható, hogy "kamerák elé állt" a világ egyik legrejtőzködőbb emlőse, a Walter-bóbitásantilop, talán először az életben.

A szemérmességnek persze megvan az oka: kicsi a mérete, zsákmányállatnak számít, el kell bújni a ragadozók elől. Ráadásul csak ezen az igen elhagyatott helyen él.

A Walter-bóbitásantilop létezéséről 2010-ig nem is tudott senki, nevét pedig Walter N. Verheyen kutatóról kapta az afrikai emlősökkel kapcsolatos munkája elismeréseként.

Az antilop teste legelőször egy húspiacon került elő, de mivel élő példánnyal nem találkoztak, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján adathiányosként szerepel a faj.

A most elemzett felvételeken egyébként még látni 31 másik azonosított fajt is, földimalacot és egy eddig ismeretlen mongúzfélét is.

Nyitókép: Sokszínű Vidék