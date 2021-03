A brit mutáns veszélyesebb a házi kedvencekre is

Megnövekedett a szívizom-gyulladásos esetek száma a koronavírus második hullámának ideje alatt egy buckinghamshire-i állatkórházban. Ennek kapcsán az állatorvosok arra gyanakodnak, hogy az egyik új variáns okozhatja a kutyákban és macskákban egyaránt megfigyelt megbetegedést – írja a The Guardian.

"Nem akarunk pánikot kelteni, főképp azért, mert jelenleg nem a háziállatok irányából az emberek felé, hanem fordított irányban feltételezünk terjedést. Az állatorvosoknak ugyanakkor tudniuk kell erről, hogy amennyiben koronavírusra gyanakodnak egy állatnál, akkor teszteljék is azt" – fogalmaz Luca Ferasin, az állatkórház kardiológusa, aki kutatást is vezet a témában.

A feltételezések szerint

a brit variáns felelhet a kis kedvencek szívgondjaiért:

ez a variáns jelenleg 85 országban, köztük Magyarországon is jelen van, Nagy-Britanniában pedig már az esetek 95 százalékát ez okozza. A korábbi variánsok is meg tudták fertőzni az állatokat, de azok esetében inkább a légúti tünetek voltak a jellemzők: orrfolyás, tüsszögés, köhögés, illetve kötőhártyagyulladás. A brit variánst a buckinghamshire-i esetekben mutatták ki először.

Ferasin és társai arra hívják fel kollégáik figyelmét, hogy ha szívelégtelenséget diagnosztizálnak egy állatnál, okvetlenül végezzenek rajta koronavírustesztet, főként, ha gazdái elkapták a megbetegedést. A kutatók 18 eset észlelése kapcsán adtak ki figyelmeztetést: ez a szám, melyet december és február közt tapasztaltak a hozzájuk hozott állatok körében, nem magas, viszont tízszerese a korábban látott esetekének.

Az állatoknál a következő tüneteket tapasztalták:

letargia

rossz étvágy

zihálás

légszomj

szívritmuszavar

Két esetben ájulást is tapasztaltak. A diagnózis szívizomgyulladás volt minden esetben. Legtöbbjük esetében

a gazdák 3-6 héttel az állatok megbetegedése előtt koronavírusosak voltak

teszttel igazoltan, vagy tapasztaltak koronavírusos tüneteket. Az állatoknál ugyanakkor légúti tünetek nem jelentkeztek.

A kutatók garatból, torokból és végbélből is vettek mintákat a lábadozó állatoktól, majd ezeken végeztek koronavírustesztet, illetve antitestteszteket is végrehajtottak vérből. Összesen 11 állattól vettek mintákat, hármuk koronavírustesztje pozitív lett, hármuknál pedig antitesteket mutattak ki. Ferasinék szerint ha hamarabb végeztek volna tesztet, talán több lett volna a pozitív eredmény is. Egyetlen macskát kellett elaltatni, a többi érintett állat felépült a betegségből, melynek összefüggését a koronavírussal egyelőre kutatják.

Azt nem lehet megállapítani, hogy a brit vírusvariáns vajon a beteg állatok mekkora hányadánál alakít ki szívizomgyulladást: mindössze három, ebben az állatkórházban ápolt házállatnál sikerült eddig a brit variánst kimutatni. Szakemberek azt tanácsolják a koronavírusban megbetegedettektől, hogy próbáljanak háziállataiktól is távolságot tartani.

