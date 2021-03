Terhes nők számára is biztonságos a Moderna és a Pfizer oltása

Nincs különbség a kialakult immunvédelemben az antitestszámot figyelembe véve a várandós, szoptató és az egyik csoportba sem tartozó nők között egy 131 nő bevonásával elvégzett kutatás szerint. 84 állapotos, 31 laktáló, illetve 16 nem terhes és nem is szoptató nő vett részt. Az esetlegesen előforduló mellékhatások területén sem találtak különbséget a terhes vagy szoptató, illetve egyik csoportba sem tartozó nők reakciói közt, írja az ABC News.

Azokhoz az állapotos nőkhöz képest, akik koronavírus-fertőzésen estek át,

az oltott nők testében kiugróan magas antitestszintet találtak.

A Moderna vakcinájával oltottak esetében érdekes módon még magasabb volt ez a szint, mint a Pfizer védőoltását kapottakéban. Mind a köldökzsinórvér, mind a laktáló nők anyateje tartalmazta az antitesteket, így feltételezhető, hogy a gyermekek is megkapták a védelmet édesanyjuk tején vagy a köldökzsinóron keresztül.

"Ennél megnyugtatóbb információ nem létezik jelenleg ebben a témában" - mondta Galit Alter, a kutatás szerzője.

Az anyák vérében semlegesítő antitesteket találtak, azt viszont tovább kell még kutatni, hogy gyermekeik az anyától kapott védelme elég robusztus-e.

A jövőben még ki kell deríteni azt is, hogy melyik trimeszterben ideális beoltani a várandós nőket, illetve további vakcinák hatását is vizsgálni szükséges.

Az eredményekkel kapcsolatosan fontos kiemelni, hogy saját kontextusukban kell azokat értelmezni: kis számú mintán végezték el a kutatást, ráadásul egyetlen egészségügyi központ dolgozói közül kerültek ki a vizsgált nők. Ez ugyanakkor jelenleg a legnagyobb számú alannyal végzett vizsgálat, amely a klinikai kísérletekből eredetileg kihagyott várandós nők körében kutatja az oltás hatását. A várandós nők kihagyása a gyógyszerkísérletekből általános gyakorlat, de nehéz helyzetbe hozta világszerte az állapotosokat, mivel bár veszélyeztetett csoportba tartoznak, nem állt rendelkezésre elegendő adat az oltással kapcsolatos reakcióikról, illetve voltak olyan országok, köztük Magyarország is, amelyben nem kaphatták az oltást a tudományos adatok hiányában.

Andrea Edlow, a kutatás társszerzője szerint ez nagyon fontos információ az állapotos nők számára, akik mostantól tudhatják, hogy számukra is működik az oltás. Alter és Edlow remélik, hogy eredményeik arra sarkallják majd a gyógyszercégeket, hogy jövendőbeli fejlesztéseikbe hamarabb vonjanak be állapotos nőket is. A várandósság is rizikófaktor

A halálozási arányok egyes kisebbségi csoportok esetében magasabbak a várandósoknál.

A fertőzés ha nagyon ritkán is, de át tud jutni a méhlepényen az eddigi adatok szerint.

Ilyenkor a magzat is megfertőződhet és akár súlyos következményekkel is járhat számára a betegség.

A koronavírus képes károsítani a placentát is, aminek szintén nagyon következményei lehetnek a terhesség kimenetelére nézve.

A koraszülés esélyét is növeli a megbetegedés.

Halvaszületés esetében nincs bizonyíték arra, hogy rizikót jelentene a koronavírus a jelenlegi adatok alapján. A várandós nőknek nagyobb az esélyük arra, hogy kórházba kerülnek koronavírus-fertőzéssel, vagy megbetegedésük súlyos lesz.A halálozási arányok egyes kisebbségi csoportok esetében magasabbak a várandósoknál.A fertőzés ha nagyon ritkán is, de át tud jutni a méhlepényen az eddigi adatok szerint.Ilyenkor a magzat is megfertőződhet és akár súlyos következményekkel is járhat számára a betegség.A koronavírus képes károsítani a placentát is, aminek szintén nagyon következményei lehetnek a terhesség kimenetelére nézve.A koraszülés esélyét is növeli a megbetegedés.Halvaszületés esetében nincs bizonyíték arra, hogy rizikót jelentene a koronavírus a jelenlegi adatok alapján.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Cindy Parks Pixabay