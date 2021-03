Hamarosan kiderül, mennyire hatékony a Pfizer új gyógyszere

Más vírusok, mint a HIV vagy a hepatitis-C kezelésében is használnak már a PF-07321332 kódnév alatt tesztelt proteáz inhibitorhoz hasonló készítményeket. Az orálisan szedhető gyógyszer mellett egy intravénásan beadható proteáz inhibitor korai klinikai tesztjeit is végzi. A PF-07304814 névvel illetett szer kísérletébe kórházban ápolt betegeket vontak be, írja az NBC.

"A koronavírus-járvány leküzdésének érdekében szükség van megelőzésre vakcinák által és kezelésre is azoknak, akiket a vírus megfertőzött. Arra való tekintettel, hogyan mutálódik a vírus és mekkora hatása van a világra, valószínű, hogy

a terápiás lehetőségek fontossága is jelentős

lesz a pandémia idején és azt követően is" - nyilatkozta a kísérletek kapcsán Mikael Dolsten, a Pfizer vezető kutatója.

A Pfizer nevéhez fűződik már egy koronavírus elleni oltás, ám az egészségügyi szakértők úgy gondolják, oltások mellett gyógyszerek garmadájára is szükség lesz ahhoz, hogy legyőzhessük a patogént.

A klinikai teszteket megelőző laborvizsgálatok eredményei alapján a kutatók azt mondják, a gyógyszer hatásos antivirális tevékenységet tudott kifejteni a vírussal szemben. Ez a szer az első szájon át szedhető proteáz inhibitor, amelyet a koronavírus ellen bevethetőként tesztelnek.

Mivel a gyógyszer szájon át szedhető, adható lehet azok számára, akik nemrég fertőződtek meg a vírussal, és nem igényelnek kórházi kezelést.

A kutatók reménye szerint a szer képes lesz megelőzni a kórházi kezelés szükségességét azáltal, hogy nem enged súlyos lefolyást a betegségnek.

A Pfizer április hatodikára ígér további részleteket a szerrel szemben.

Jelenleg kórházon kívüli ellátás keretében a favipiravir nevű antivirális szerrel, illetve antitestkoktéllal kezelik a koronavírusos betegeket. Vérplazmaterápia otthoni, illetve kórházi kezelés esetén is kapható, de ennek hatékonysága vitatott. A kórházban ápolt betegeket ma szteroidokkal, vérhígítóval, antitestkoktélokkal, esetlegesen remdesivirrel kezelik. Utóbbi szer használata csak bizonyos körülmények fennállása alatt ajánlott.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Mark Lennihan