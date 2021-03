Húszezer nőn már biztosan tesztelték az egyik koronavírus-vakcina hatását a terhességre

A közösségi médiában terjedő mítoszt cáfolják a tudomány képviselői: eszerint a koronavírus elleni oltások semmiféle hatást nem gyakorolnak a termékenységre. Jennifer Ashton, az ABCNews vezető orvosi szerkesztője szerint ha lenne igazság ebben a feltételezésben, akkor a koronavírus-fertőzésen áteső várandós nők tömegeinél fordulna elő vetélés, a valóságban azonban nincsen semmilyen alapja annak a feltételezésnek, hogy egészségügyi kockázata lenne az oltásnak a termékenység szempontjából.

A Pfizer és a BioNTech közösen fejlesztett oltása, a Comirnaty hamarosan terhes nőkkel végzett klinikai teszteken adatokkal alátámasztva is bebizonyíthatja ugyanezt. A Moderna oltásával közös vonása ennek a vakcinának, hogy mRNS-technológia használatával immunizál. Az mRNS

nem lép be a sejtmagba és nem változtatja meg a DNS-t.

Arra utasítja a szervezetet, hogy kezdjen el egy olyan fehérjét termelni, amely segít az emberi testnek megtanulni a védekezést az új koronavírus ellen, védekezési mechanizmusokat előkészítve.

Elméletileg veszélytelen

Az első mRNS-vakcinák elméleti síkon teljesen veszélytelenek a terhes nőkre és magzataikra, de ezt még gyakorlati úton is alá kell támasztani. A harmadik fázisú klinikai kísérletekbe nem kerültek be várandós nők, legfeljebb közben eshettek teherbe a résztvevők közül, így egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték az állítás alátámasztására. Jennifer Ashton szerint 20 ezer nőről tudják azonban, hogy azt oltás felvételét követően esett teherbe. "Kellemetlen mellékhatás vagy a biztonságossággal kapcsolatosan jelentős, nem várt esemény nem következett be körükben" – mondta.

"Egyes, már publikált kutatások szerint

a kismamák átadnak antitesteket magzatuknak:

a vírussal való megfertőződés kapcsán legalábbis már láttuk ezt, és reménykedünk abban, hogy hasonlóképp történik majd az oltásnál is" – tette hozzá.

Az orvos dönthet

Az, hogy egy várandóst beoltsanak-e, a szakértők szerint jelenleg néhány egyszerű kérdést megválaszolva derülhet ki. Ezek a következők:

hanyadik trimeszterben van

veszélyeztetett-e koronavírus szempontjából

munkája és életmódja lehetővé teszi-e, hogy távolságot tartson

mit javasol kezelőorvosa

Magyarországon jelenleg várandósoknak nem adják az oltást, és azt javasolják, annak felvételét követően három hónapig lehetőleg ne is essen teherbe senki.

Ahogyan az influenzaoltással kapcsolatosan sem létezik kifejezetten várandós nőkön végzett tesztekből származó adat, úgy jelenleg a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatosan is a folyamatosan beérkező esetek alapján tudnak dönteni arról, mennyire biztonságos a várandósok számára az oltás. Ezen a Pfizer kísérlete változtathat – a Modernáról nem tudni, tervez-e hasonló kísérletet. Az adatmennyiség ugyanakkor az idő elteltével fokozatosan nő, és mivel két éven át tervezik követni a kísérletek keretében oltottakat, ez sokáig így fog majd történni.

