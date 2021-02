Már színes képeket küld a Marsról a Perseverance – fotók

A NASA által megosztott első nagyfelbontású színes fotót a rover elejére szerelt kamera készítette. A képen a kopár és poros táj, valamint a rover árnyéka látható, amely a talajra vetődik.

Egy másik kép a rover jobb első kerekének egy részletét és a kerék alatti sárga, köves talajt mutatja.

As @NASAPersevere instruments come online, we are using processes and lessons learned from @MarsCuriosity. Thanks for all your interest and your patience! It will be worth the wait! pic.twitter.com/3iAa70WQqO — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) February 21, 2021