Koronavírus - két maszk kellhet a mutánsok miatt

A tudósok egyetértenek abban, hogy nem a felületekről terjed igazán a koronavírus, hanem a belélegzett levegőben található kisebb-nagyobb cseppecskékben található vírusmennyiség által: még lélegzés és egyszerű beszéd útján is métereket utazhatnak a levegőben a patogének.

Figyelembe véve azt, hogy több olyan variáns is megjelent már a világon, amely fertőzőbb, mint a korábban globálisan elterjedt változat volt, érdemes megfontolni azt, hogy magasabb szintű védelemre váltsunk, ami a maszkot illeti - írja a MedicalXpress.

Nem mindegy az anyag

A maszkviselés időszakának kezdetén hirtelen akart rengeteg embert megfelelő eszközt vásárolni: akkor mindenki úgy gondolta, hogy akármilyen maszk is jobb a semminél, így amellett, hogy a legváltozatosabb, házilag varrott maszkok jelentek meg a piacon, sál vagy kendő az arc elé húzását is elegendőnek találták sokan. A mindenféle hulladékanyagból, mint például régi pólóból varrott darabok azonban messze vannak az ideálistól, mint azóta kiderült.

A jó maszk két kritériuma ugyanis az, hogy

illeszkedjen szorosan és szűrje meg a levegőt.

"A jó szűrő a lehető legtöbb részecskét kiszűri, a jó illeszkedés pedig azt jelenti, hogy a maszk nem áll el az arcunktól" - mondja Linsey Marr, a Virginai Tech környezetmérnök professzora. Már egy kis rés a maszk és arcunk közt is ötven százalékkal csökkenti a védőeszköz hatékonyságát, mondja.

Kettőnél nem kell több maszk

A legjobb anyag maszk készítésére a polipropilén, amit a legtöbb sebészi és N95 típusú maszknál használnak, illetve a szorosan szőtt pamut. Marr szerint ha textilmaszkot veszünk, mindenképpen többrétegűt válasszunk, vagy vegyünk alá egy sebészi maszkot is. Ezek nagyon jól szűrő anyagból készülnek, de sokszor elállnak az emberi arcától: a textilmaszk leszorítja a sebészit, így nagyobb védelmet nyújt. Kettőnél több maszk egyidejű viselését ugyanakkor nem ajánlja, mivel az légzési nehézségeket okozhat.

Ami a szabást illeti: a fejre

jobban illeszkedik az olyan maszk, amelyet kötő rögzít,

nem pedig a fülre akasztott gumival. Azok a maszkok, amelyek fémdrót segítségével orrunkra simíthatók, szintén megbízhatóbb védelmet adnak.

Magunk is tesztelhetjük

Arról, hogyan teszteljük, megfelelő-e a maszkunk, a következőket mondja:

"Levegővételnél éreznünk kell, hogy a maszk is mozdul befelé, ha pedig arcunk mellé tesszük kezünket, nem érezhetünk kiáramló levegőt".

Jó alternatíva az N95 vagy annak megfelelő - KN95 vagy FFP2 - maszk vásárlása is.

A szakértők úgy látják, az embereket egyre inkább érdekli, miért fontos egy jó maszk és az hogyan véd meg a koronavírustól: valószínűsítik, hogy influenzaszezonban mostantól jóval többen viselnek majd maszkot akkor is, amikor a pandémia ideje már rég lejárt. A védőeszközöket is hamisítják A pandémia kezdete óta az amerikai vámosok közel 15 millió hamisított N95-maszkot tartóztattak fel a határon.

Washingtonban egy kórházba is több ezer darab silány minőségű utánzat került a napokban.

Az amerikai járványügyi hivatal azt javasolja, ilyen terméket kizárólag megbízható forrásból szerezzen be az, aki szeretné magát biztonságban tudni.

Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham