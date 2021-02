Túl sokat ülnek a gyerekek képernyők előtt a pandémia miatt

Drámai mértékben megemelkedett az elmúlt egy évben a 4-15 éves gyermekek internethasználata – állapította meg a korosztály internethasználatát három országban elemző Qustodio.

Brit, amerikai és spanyol adatok elemzésére alapozott megállapításaik közt szerepel például az, hogy a brit családokban az egy évvel ezelőttihez képest 100 százalékkal emelkedett meg a weboldalak és applikációk látogatásának és használatának gyakorisága. Főként a TikTok, a YouTube és a BBC News oldalait látogatták annak a hatvanezer háztartásnak tagjai, amelytől adatokat kaptak a cégnél. Napi szinten 15 százalékkal több időt töltenek ma applikációk használatával ezekben a háztartásokban, mint tizenkét hónappal ezelőtt.

Romolhat a látás

Ez több területen is aggodalmakat kelt: az első a gyermekek látása. A Jama Opthalmology friss kutatása szerint a kínai 6-8 évesek körében háromszorosára növekedett a rövidlátóság gyakorisága a tavalyi évben. A 120 ezer, a felmérésben részt vevő gyermek esetében ennek oka a tavaly tavasszal távoktatásban elvégzett iskolai feladatok tömkelege lehetett. Számszerűsítve

0,3 dioptriával romlott átlagosan az érintettek látása,

így feltehetően dupla annyi gyermeknek szükséges most ebben a csoportban szemüveg az élet látáshoz, mint tavaly – írja a The Guardian.

Nem tiszta, hogy a jelenség oka a sok, számítógép és okoseszköz előtt töltött idő, vagy a szabadtéri tevékenységek hiánya volt. Ismert ugyanis, hogy azoknál a gyerekeknél, akik negyven perccel több időt töltenek a szabadban, mint az átlag, tíz százalékkal csökken a rövidlátás prevalenciája hároméves időtartamon belül.

Rosszabbul alszanak

A látás mellett a gyerekek alvására is kihat a sok internetezés: a londoni Millpond Alvásklinika alapítója, Mandy Gurney úgy látja, már nagyon is érzékelhető, ahogyan a megnövekedett képernyőidő a gyerekek pihenésére hat.

"Nagy mértékben emelkedett azok száma, akik gyermekeik alvásproblémái miatt jönnek hozzánk. Nem csak a képernyővel van baj, hanem az ott látott tartalmakkal is. A gyerekek nem tudnak este elaludni, mert a fejük teli van gondolatokkal annak kapcsán, amit a képernyőkön napközben láttak" – fogalmazott Gurney.

Egy alvással foglalkozó nonprofit szervezet vezetője, Vicky Dawson is azt mondta, több alvásprobléma fordul elő a gyerekek körében a pandémia kezdete óta. A képernyő előtt töltött idő mellett a napi rutin hiánya, a szabadban töltött idő csökkenése és a járvány miatti idegeskedés is rossz hatással van a nyugodt alvásra.

Hiányoznak a kapcsolatok

Sok szülőt aggaszt ugyanakkor az, hogyan hat a sok képernyő előtt töltött idő a gyerekek mentális és érzelmi fejlődésére: az aktív kapcsolódás helyett passzív jelenlétet és hallgatást kívánó, interneten tartott órákból kevés marad meg a diákok fejében, így könnyebb lemaradni. Emellett az iskolai hétköznapok személyes kapcsolatokat is jelentenek, melyek során a gyerekek szociális készségei is fejlődhetnek – ebből most a gyerekek kimaradnak.

Más szakértők ugyanakkor nem ennyire borúlátók az interneten töltött idő megnyúlásával kapcsolatosan. A nagyobbak számára a közösségi oldalak lehetőséget teremtenek arra, hogy kapcsolatban maradhassanak társaikkal. Kitérnek arra, hogy egyes internetes aktivitások – köztük a Minecrafthoz hasonló játékok – még fejleszthetik is a gyerekeket, illetve hogy az így fogyasztott tartalmakból tanulni lehet akkor is, ha nem iskolai tananyagról van szó. Fontos ugyanakkor, hogy a gyermek megfelelő mennyiséget mozogjon is, ne csak egy eszköz előtt üljön, hogy a gyermekkori elhízás elkerülhető legyen a jelenlegi helyzetben is. Képernyőidő Az egy év alattiak számára a WHO nem javasolja a képernyős tevékenységet. 2-4 év között napi egy óránál kevesebbet tartanak ebből ideálisnak.

Idősebb gyerekek számára nincsen pontos ajánlás, de esetükben különbséget kell tenni az oktatási célú képernyőidő és a játék közt.

Az internetes tevékenységek nem vehetik el az időt az evéstől, alvástól, a tanulástól és a társas tevékenységektől.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay