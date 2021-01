A száraz köhögés, valamint az íz- és szagérzékelés elvesztése mellett brit orvosok újfajta, a szájban megjelenő jellemző tünetre figyeltek fel a fertőzöttek közel ötödénél – hívja fel a figyelmet a timesnownews.com cikke nyomán a hazipatika.com.

A londoni King's College szakértőinek megfigyelése szerint e betegeknél a szájban és a nyelven furcsa foltok és fekélyek jelentkeztek. Bár ezek hivatalosan még nem szerepelnek a Covid-19-cel járó tünetek listáján, Tim Spector, a King's College professzora Twitter-üzenetben korábban felhívta a figyelmet erre az elváltozásra.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021