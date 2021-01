Majdnem egymillió adag plusz oltás áll majd rendelkezésre

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte, azt, hogy a Pfizer/BioNtech által gyártott koronavírus-vakcinák beadásánál az eddigi öt helyett hat embert oltsanak be egy ampullából.

A gyártó tájékoztatása szerint hivatalosan öt adagra elegendő egy ampulla, de a fennmaradó rész kárba veszne. Az kell, hogy egy speciális, különleges minőségű fecskendővel oltsanak, amely 35 mikroliternél kisebb veszteséggel képes kibocsátani az oltóanyagot – írta a Portfolio. A megkezdett ampullákat 6 órán belül fel kell használni, és két különböző ampullában lévő oltóanyagot továbbra sem szabad keverni egymással.

A döntés azt jelenti, hogy a magyar kormány által rendelt 4,4 millió dózis Pfizer-BionTech vakcina igazából 5,28 oltás beadására lesz elég.

A Napi.hu arról írt, hogy Magyarországon a legtöbb oltóponton eleve az volt a javaslat, hogy az oltások során hat dózist nyerjenek ki egy fiolából. Sőt, egy egészségügyi dolgozó azt mondta, már az első napokon is látszott, hogy bizonyos fecskendőkkel felszívva marad bent akár egy hetedik adag is. A portálnak több orvos is azt mondta, általános volt már az EMA engedélye előtt is, hogy hat embert oltottak be, de senki sem kapott az előírtnál kevesebb mennyiséget.

