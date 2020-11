Ha az ünnepekre lazulnak a szabályok, az harmadik hullámot okozhat szakértők szerint

"Elkerülhetetlen, hogy ha sokan vállalnak rizikót, még ha az kis rizikó is, akkor végeredményben sokan kerülnek majd kórházba, és

az is lehetséges, hogy januárban újabb lezárásokra lesz szükség

emiatt" - fogalmazott a The Guardian cikkében Graham Medley, a London School of Hygiene and Tropical Medicine fertőző betegségek modellezése terén szakértő professzora annak kapcsán, hogy Nagy-Britanniában az ünnepekre enyhítenek a jelenlegi korlátozásokon: három háztartás tagjai szabadon vegyülhetnek majd. Ezzel azt a korábbi koncepciót váltották fel, melyben az embereket arra kérték volna, egyénileg mérlegeljenek és így döntsenek arról, potenciálisan veszélybe sodornának-e összejövetellel egy idős vagy beteg rokont.

A tudósoknak ez nem tetszik, mivel nem tartják jó ötletnek, hogy télen, beltérben töltsenek együtt hosszú időt nagyobb csoportokban az emberek. A kormány vészhelyzetekkel foglalkozó tudományos tanácsadó csoportjának tagjai, köztük Medley, hangot is adtak a véleményüknek.

"Ezzel olajat öntünk a tűzre. Biztos vagyok abban, hogy nagy számú fertőzésátadáshoz vezet majd. Esélyes egy harmadik hullám is, túlterhelt kórházakkal és még több olyan halálozással, ami elkerülhető lett volna" - mondta el Andrew Haynard professzor a BBC Two hírműsorában.

A szakértő szerint Nagy-Britanniában még mindig magas a fertőzöttek száma, főként a fiatalabbak körében.

"Az, hogy órákig vagy akár napokig együtt legyenek idős rokonaikkal, úgy gondolom, biztos recept arra, hogy egyszer majd megbánással gondoljanak az idei karácsonyra.

Úton van a vakcina, de ha nem leszünk óvatosak karácsonykor, a győzelmet vereségre cserélhetjük" - foglalta össze Haynard.

A helyzet Magyarországon is feszített: csütörtökön és pénteken - részben a magasabb tesztelési arány miatt - hatezer fölött volt az új fertőzöttek, és 100 fölött a halálesetek száma. Müller Cecília tájékoztatása szerint a 40-49 évesek köréből kerül ki a legtöbb fertőzött. A magyar kormány ugyanakkor december 10-e környékére ígéri jelenleg annak közlését, hogy milyen típusú karácsonyi korlátozásokra vagy engedményekre lehet számítani. Egyelőre a kijárási tilalom végéről sem beszélnek: a jövő héten várható tájékoztatás. Külföldi döntések - Franciaországban a bezárt üzletek szombaton megnyithatnak, istentiszteletek tarthatók, december 15-ével megszűnik a karantén. Helyét éjjeli kijárási tilalom veszi át, de az ünnepek közt ezt is feloldják. A hónap közepén megnyithatnak a mozik, színházak és múzeumok is. - Olaszországban a vendéglátás és a kereskedelem újraindulhat december elején, az egész napos kijárási tilalom feloldásával. Előzetes közlések szerint akár azt is megszabják majd, hányan ülhetnek egyszerre a karácsonyi asztalhoz.

- Németországban december 20-ig meghosszabbították a korlátozásokat, sőt, egyes intézkedéseken szigorítottak is, így két háztartásból a 14 év alattiakat nem számolva csak öt ember lehet együtt és mindenhol maszkot kell viselni. Karácsonytúl újévig újra tízen gyűlhetnek egybe.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay