Ötnapos ünnepi „amnesztiát” kapnak a brit családok, de a puboknak nem lesz karácsony

Az angol dal szerint 12 napból áll a karácsony, de a Covid-járvány miatt ez most ötre csökkent. Sok brit családnak azonban egy így is nagy örömet okoz majd.

Boris Johnson brit kormányfő bejelentette, hogy december 23–27. között az egész ország területén egyfajta amnesztiát hirdet a legszigorúbb járványszabályra.

All four UK nations have agreed that from the 23rd to the 27th of December, you will be able to form a Christmas bubble of no more than three households.

