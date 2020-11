A csoportos célzott tesztelés jelenleg is a tervek szerint zajlik. Péntekig keresi fel a több mint ezer mintavételi helyet az oktatási intézményeket. A tapasztalatokról a jövő hét elején számol be az operatív törzs – mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

A tesztelési folyamat révén képet kapnak egy-egy szakmacsoport átfertőzöttségi állapotáról, és a tesztelés révén biztonságosan folytatódhat az oktatás. Az elsődleges cél az emberek életének a védelme. A megyei tesztelést irányító kormánymegbízottakat utasította György István, hogy mindenkit, aki jelentkezik, vizsgálják meg.

Az első visszajelzések pozitívak, biztonságérzetet ad a dolgozóknak a tesztelés, és a mintavételt végző egyetemisták is rendben végzik a feladatukat. Az államtitkár cáfolta azokat a híreket, hogy nem kaptak megfelelő egyéni védőfelszerelést és ellátást. Védőruhában, FFP2-es maszkban, kesztyűben és arcpajzsban végzik a mintavételt, ezt a ruházatot írta elő a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Élelmet, szállást biztosítanak nekik.

Két, tesztelésre kijelölt egyetemi hallgató tagadta meg a munkát arra hivatkozva, hogy nem megfelelő a védőfelszerelés – tette hozzá György István.

6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 192 047 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg – nem volt köztük olyan, akinek ne lett volna más betegsége –, így az elhunytak száma 4229 főre emelkedett. A gyógyultak száma 49 616 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 138 202 fő. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A kiugró napi fertőzésszámot az okozza, hogy az igazolt fertőzöttek számában összesítve megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.

Az egészségügyi ellátórendszert jelentősen terheli a járvány, a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma tartósan magas.

A tavaszihoz hasonlóan biztosítják, hogy aki gyógyászati segédeszközt kölcsönöz vagy kiváltana, nem veszi érvényességét, hanem a veszélyhelyzet megszűnést követő harminc napig még érvényesek a vények. Ha olyan gyógyszerre van szüksége valakinek, akinek csak szakorvosi javaslatra lehet felírni, ezek a javaslatok is meghosszabbodtak a veszélyhelyzet lejárta utáni kilencven napig. A háziorvosnak csak rögzítenie kell a dokumentációban, hogy a lejárt szakorvosi javaslatra írta fel a gyógyszert.

Fontos kockázati tényező a dohányzás, mert károsítja az immunrendszert, a légutakat és a tüdőt, ezért a fertőzés lefolyását súlyosbítják, szövődmények alakulhatnak ki. A súlyos tüneteket mutatók között jóval magasabb a dohányzók aránya. Emellett a füsttel kifújt vírusok másokra is veszélyesek lehetnek – figyelmeztetett Müller Cecília.

Szintén veszélyes a kóros mértékű elhízás, amelyhez gyakran társulnak egyéb súlyos megbetegedések, ezért jobban kitettek a koronavírus-fertőzés szövődményeinek.

Fontos a beltéri levegő folyamatos cseréje, mert különben a fertőzés kockázata jelentősen megnő. Rövid idejű, gyors szellőztetést javasol a tisztifőorvos napjában többször is.

A kormány áttekintette az aktuális járványügyi helyzetet, és a célzott tesztelés erdeményei alapján dönt majd a további intézkedésekről – mondta Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A teljes határzárat január 31-ig meghosszabbította a kormány. Csak tíz határátkelőn biztosítják a személy- és teherforgalmat. Csütörtöktől mentesül a maszkviselési kötelezettség alól az értelmi fogyatékos személy.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 664 esetben intézkedtek a rendőrök. A közterületi maszkviselési hiányosság miatt 616 esetben léptek fel, ez 59 százalékos emelkedés. Üzletekben 33 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 15 emberrel szemben kellett intézkedni.

A nyitvatartási szabályokat is megszegték, két esetben döntöttek vendéglátóhely ideiglenes bezárása mellett. Eddig összesen 76 bezárásról kellett dönteni. Egy VIII. kerületi fodrászüzletben ketten sem viselték szabályosan a maszkot, ezért hét napra bezárták az üzletet. Az V. kerületben egy bisztróban a pultos telefonált, lehúzta a maszkját, ezért a bírság mellett 30 napra be is zárták a helyet.