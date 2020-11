Vészhelyzetben használható az antitestkoktél

Casirivimab és imdevimab: érdemes lehet megjegyezni a két nevet, melyek a korábban REGN-COV2 néven ismert antitestkoktél monoklonális antitestjeit takarják. A gyártó cég, a Regeneron hétvégén adott hírr arról, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyezte számára a szer vészhelyzeti alkalmazását: kezdésként november végéig 80 ezer, január első hetéig 200 ezer, január végéig pedig már 300 ezer embert tudnak így kezelni az Egyesült Államokban. Olyan betegeknél alkalmazzák majd a terápiát, akiket enyhe vagy közepes súlyosságú betegséggel kezelnek. A gyógyszercég közleménye szerint övék az első

prospektív módon megerősített és statisztikailag szignifikáns antivirális aktivitást

mutató gyógyszer a betegség kezelésére.

Felnőttek mellett a 12 évesnél idősebb és 40 kilogrammnál nagyobb testsúlyú gyerekek számára is adhatóvá vált a casirivimab és imdevimab abban az esetben, ha fertőzésüket pozitív PCR-teszt erősíti meg, és nagy esélyük van arra, hogy betegségük súlyosra forduljon. A kutatási eredmények szerint a szer abban az esetben hat a legjobban, ha korai diagnózis mellett akkor tudják elkezdeni alkalmazását, amikor a szervezet még nem produkál immunválaszt, és az érintett nem nagy dózisú vírussal fertőződött meg. Kórházi kezelésben részesülő, lélegeztetett betegek számára nem engedélyezett a szer használata, valamint azoknak sem, akik oxigénterápiában részesülnek alapbetegségük miatt, és a fertőzés kapcsán emelni kellett az oxigén áramlási sebességén.

Leonard S. Schleifer, a Regeneron elnöke a közlemény szerint a jövő év első negyedévében a Roche-sal együttműködésben szeretné világszerte elérhetővé tenni a szert, amely azt teszi, amit egy jól működő immunrendszer:

hatékony antitestekkel semlegesíti a vírust.

A gyógyszerkísérlet során 800, nem kórházban lévő betegnél a kezelés első néhány napjában nagy mértékben csökkent a vírusmennyiség.

A klinikai tesztek tovább folytatódnak a két szerrel, melyeket a VelocImmune egerek segítségével, valamint fertőzésen átesett emberektől vett antitestekkel fejlesztett ki a cég. A kísérleti egerek genetikailag módosított immunrendszere megegyezik az emberi immunrendszerrel. Rizikófaktor Magas rizikójú betegek kaphatják jelenleg a szert, ennek megállapítására különböző kritériumokat használnak. 35 fölötti BMI magas rizikót ad. A krónikus vesebetegség is kockázati tényező. Ugyanígy rizikófaktor a cukorbetegség.

Immunszuppresszív betegség vagy kezelés is ennek számít.

Azok is kaphatják, akik 55 év alattiak, és szívbetegek, vagy magasvérnyomás-betegségük van, vagy COPD vagy más légzőszervi betegségük van.

Valamint a 12-17 év köztiek, ha bizonyos betegségekben érintettek.

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin