Egyre biztosabb, hogy a TikTok a jelenlegi formájában nem üzemelhet tovább az Egyesült Államokban. A legfrissebb hírek szerint Donald Trump 45 napon belül „kivéreztetné” a kínai tulajdonában álló szolgáltatást azzal, hogy szeptember 20-a után semmilyen ügyletet nem lehetne bonyolítani a vállalattal.

A Microsoft a hét elején erősítette meg, hogy megvenné a TikTok amerikai üzletágát, ezzel véve át az amerikai, a kanadai, az ausztrál és az új-zélandi piacot. A Reuters azonban a Financial Times-ra hivatkozva azt írja: az amerikai óriás az európai és az indiai piacra is rátenné a kezét, vagyis akár a globális üzletágért felelős részleget is megvehetik.

A Microsoft jelezte: szeptember 15-ig mindenképpen lezárják a tárgyalásokat, ha van megállapodás, ha nincs – írja a Hvg.hu.

Nyitókép: Pexels.com