Közelebb hozzák a csillagos eget a Bükkben

A Bükki Nemzeti Park területe néhány évvel ezelőtt nyerte el a Csillagoségbolt-park címet. A fényszennyezés itt nagyon alacsony, szépen látszanak az éjszakai égbolt csillagai - mondta az InfoRádiónak a park ökoturisztikai osztályvezetője.

A terület egyik központja Répáshuta, ahol az elmúlt években, több, a Csillagoségbolt-parkhoz kapcsolódó fejlesztés is megvalósult, hogy a közvilágítás fényszennyezését tovább csökkentsék. Ennek a programnak a részeként a Csillagoségbolt-park mára egyik legcsillagosabb területére igyekeztek megálmodni a Bükki Csillagdát a park munkatársai – tette hozzá Nagy Júlia-

Kiemelten fontosnak tartják, hogy minél több éjszakai programot kínálhassanak az érdeklődőknek.

Maga a Bükki Csillagda-beruházás Lillafüred és Felsőtárkány között, Répáshuta fölött található. Az épület tervezésekor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy aa csillagda, amennyire lehet, energiatakarékos legyen, valamint arra is odafigyeltek, hogy a beruházás akkora mérvű legyen, hogy a későbbiekben ütemezetten lehessen fogadni a vendégeket, hogy egyszerre ne legyen túl nagy terhelés a környezeten.

A Bükki Csillagda természetesen a kutatókat is várja a jövőben, hiszen olyan távcsövekkel szerelik fel az épületet, amelyek akár otthonról is elérhetőek lesznek, de a helyszínen is lehetőség lesz különböző kutatásokra, felmérésekre. Kialakítanak egy planetáriumot, valamint egy interaktív kiállítást is a Napról, illetve VR-játékok is várják a látogatókat, hogy minél közelebb kerüljenek a csillagos égbolthoz és a világegyetemhez.

A csillagda állami beruházással valósul meg, átadását 2021 második felére tervezik.

