Egyre távolabb a mélyponttól a forint

Lassan 363-hoz közelít az euró jegyzése, ezzel már majdnem egy százalékos erősödésben van a forint péntek estéhez képest - írta délelőtti körképében a Portfolio. A régiós versenytárs valuták is komoly erősödést mutatnak a javuló piaci hangulatban.

Hétfő reggel még enyhébb volt az erősödés, mindössze 0,7 százalékos a pénteki záróárhoz képest. A hétvégén a gazdasági mentőcsomag részleteiről megjelent részletek azonban úgy tűnik kedvezően alakították a befektetői hangulatot. Utóbbihoz persze minden bizonnyal hozzájárult Ursula von der Leyen, és két további uniós biztos hétvégi pozitív üzenete is a várható uniós mentőcsomag nagyságával kapcsolatban.

A várakozásokat fokozhatja, hogy várhatóan ma beszél majd Orbán Viktor miniszterelnök a további konkrétumokról, holnap pedig az MNB is további lépéseket jelenthet be. Egyelőre ezekre várnak a befektetők, így a mai és holnapi bejelentések a forint árfolyamára is hatással lehetnek. A dollárral szemben 336,38-nál kezdte a napot a forint, míg az angol font 412,88 forintba került.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is érezhető erősödéssel kezdte a napot, de a forint így is felülteljesítő. A lengyel deviza 0,3%-ot javított az euróval szemben, a korona pedig bő fél százalékot. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékot veszített.

Az euró-dollár árfolyamban lassan érlelődik az újabb fordulat, az utóbbi napokban 1,08-ig szárnyalt a dollár, most viszont ott megtorpant, egyelőre minimális korrekciót látni hétfő reggel a portál értékelése szerint. Közben a japán jen 0,6 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig stagnált.

Nyitókép: Pixabay.com