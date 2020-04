Elszállt a pénzváltók forgalma is

Korábban 1-1,5 százalékos marzzsal dolgoztak a pénzváltók, most ez felment 10 százalékra - írta a Napi.hu Taraczky Andrej, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) alelnökére hivatkozva. Elmondása szerint azért, mert a forintárfolyam akár napon belüli jelentős ingadozását csak így tudják lekezelni a készpénzlogisztikai költségek miatt a pénzváltók. A keresleti és kínálati oldal hektikussága ugyancsak hozzájárult a marzsok tágulásához.

A magas marzsok várhatóan addig maradnak, amíg a forint árfolyam-ingadozása le nem csillapodik.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a jegybanki mentőcsomag valamelyest stabilizálta az árfolyamot, mivel az április elejei 369,54-es mélypontról sikerült 350 forintos szintre visszaerősödnie. De a pénzváltók helyett érdemes lehet most akár a hagyományosan jóval magasabb marzzsal váltó bankokat is felkeresni - írta a portál. Az OTP-nél például 5,76 százalékos marzsot használnak valutánál, de a bank eurós ATM-jeiből devizaeladási árfolyamon is felvehető euró. Több banknál viszont 10 százalék körül van a valutaváltás során alkalmazott marzs, vagyis hasonló ahhoz, amit a pénzváltók mostanában használnak.

A turistacélpontoknál lévő pénzváltók 90-95 százalékos forgalomesésről számoltak be, és sokan átmenetileg be is zártak. A legkevésbé érintett pénzváltóknál is 40-45 százalékos forgalomesést hozott a járvány, a piac egészénél pedig 60 százalék fölötti a forgalomcsökkenés - mondja Taraczky. A szektor abban reménykedik, hogy lassan véget ér a válság, kinyitnak néhány határt, és az emberek legalább a szomszédos országokba, Horvátországba, Romániába el tudnak majd utazni, és ehhez váltanak majd pénzt.

