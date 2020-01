Ennek a képességnek az elvesztésétől fél leginkább az ember

Leginkább a látás elvesztésétől fél az ember - vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában november 18-án Roska Botond Szent István-renddel kitüntetett neurobiológus-kutatóorvos.

"Az emberek az utóbbi években fedezték csak fel, mennyire fontos a látásuk. Ha húsz éve megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a látás elvesztéséről, azt mondják: hallottak róla. Ma a látás elvesztésétől való félelem megelőzi a rák és az Alzheimer-betegség miatti aggodalmat" - ismertette egy amerikai kutatás eredményeit.

Emögött szerinte az áll, hogy az ember ma a számítógép és az okostelefon mögött tölti az életét, ezért látás nélkül - attól fél - kilép a társadalomból.

Szerinte anyagi okai is vannak, hogy miért fordul kevesebb kutatás a látás felé, egyszerűen a rákkutatásra ezerszer több pénzt fordítanak.

Hozzátette,

a látásromlást a gének is jelentősen meghatározzák.

Arról is beszélt, hogy rengeteg e-mailt kap szerte a világból vak emberektől, akiknek egyik része úgy lett vak, hogy volt egy tumorja, és a műtétek során átvágták a látóidegét, másik jellemző viszont a zöldhályog késői stádiumában vált azzá, ekkor elhal a látóideg. Utóbbiról ezt mondta:

"Kétféle ötlet van erre, az egyik, hogy építünk emberi látóideget, de ettől még nagyon messze vagyunk, persze dolgozunk rajta, csak nem látom, hogy ebből a közeljövőben terápia lenne. Aztán

van egy másik módszer, ami már közel van a terápiához, és egyszerűbb válfaja már az emberben van:

a videót, amit a retinába projektálunk, az agykéregre is rá tudjuk vetíteni. Mi a laborunkban egy olyan metóduson dolgozunk, amikor egy benyomható fénymozaikra be tud érkezni a látható fény egy kis kamerán keresztül" - számolt be a látásrehabilitáció jelenlegi tudományos állásáról.

Vagyis: ki kell bontani hátul az agyat, be kell építeni az eszközt és - egyszerűen mondva - vissza kell "tömni" a fejbőrt. A fényt megelőző eljárás elektródás, a legújabb módszer viszont jelenleg már állatkísérleti fázisban van.

Alább megtekintheti, meghallgathatja a teljes interjút.

