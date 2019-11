Történelmi leletekre bukkantak Egyiptomban

A katakomba felső részét vályogtéglából épített, görög-római tömegsírok és egyéni sírhelyek foglalják el, az alsóbb szinteken a predinasztikus korból való sírok találhatóak - közölte a szaktárca.

Az emberi maradványok mellett számos agyagedényt is találtak a katakombában.

Az egyiptomi régészek 20 év kihagyása után folytatták az ásatásokat Iszmailija régészeti lelőhelyein.

The Ministry of Antiquities' mission working in Ismailia's Hassan Dawood archaeological area revealed a part of a multi-layered cemetery dating back to the Roman, Greek and pre-dynastic eras.#EgyptToday #Egypt https://t.co/5pCY1aBgRV