Új űrhajóját tesztelte a Boeing

Az űrhajó Föld körüli pályára állításáról az Atlas V rakéta gondoskodik, de úgy tervezték, hogy a Falcon 9-es hordozórakéta is képes legyen a felbocsájtására.

Nagy versenytársával, a SpaceX-szel párhuzamosan dolgozik a Boeing az ember szállítására alkalmas űrhajón, egyelőre mindkettejüknek a vártnál lassabban megy a fejlesztés. Az amerikai asztronauták az űrsiklóprogram 2011-es leállítása óta csak úgy tudnak feljutni az ISS-re, hogy az oroszok a Szojuzzal felviszik őket. Az állam már nem "saját gyártásban" fejleszt űrjárművet, hanem külső cégekkel működik együtt.

Hétfőn Új Mexikóban, a White Sands rakétakísérleti telepen az űrhajó kilövéséhez és landolásához szükséges műszereket és eszközöket (az elektromos rendszereket, a vezérlést, a rakétákat, az ejtőernyőket stb.) próbálták ki egy repülés megszakításos művelettel - ez egy vészhelyzetet szimulál.

Frissítés - magyar idő szerint 15:15-től: Az alig egy perc alatt lezajlott folyamat során azt lehetett látni, ahogy az űrhajót fellőtték, majd egy körülbelül öt másodperces repülés után átkapcsolt a földet éréshez szükséges üzemmódba, elfordult, kibocsátotta az ejtőernyőit és landolt a számára kijelölt területen, miután lelökte magáról a szervizmodult, majd az alsó borítást, és felfújta a légzsákjait.

Az élő közvetítésben a Boeing kommunikációs vezetője elmondta: most az adatok elemézése következik, hogy kiderüljön, minden olyan rendben volt-e, mint ahogy az a nézők számára látszott.

. @BoeingSpace ’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34

A tesztet a helyszínen nézte végig a Starliner leendő első személyzete (a Boeing részéről Chris Ferguson, valamint a NASA részéről Mike Fincke és Nicole Mann asztronauták), akikkel a művelet után beszélgettek.

A Starlinernek már csak egy tesztje van hátra: december 17-én automatikus tesztrepülés várható személyzet nélkül, és most úgy tűnik, egy még nem ismert decemberi időpontban már az asztronautákkal együtt repülhet a Nemzetközi Űrállomásra.

The crew for @BoeingSpace's Orbital Flight Test was at @WSMissileRange to watch the #Starliner pad abort test this morning.



Hear from @AstroIronMike on what this test means to the crew ? pic.twitter.com/8wFsU69oSS