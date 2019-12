Rosszul sikerült a Boeing űrhajó indulása

Mivel sikeres kilövést követően nem sikerült a megfelelő magasságú pályára állítani a United Launch Alliance - a Lockheed és a Boeing vegyesvállalata - által készített Startliner űrhajót, ezért a következő két napban a NASA és a cég repülőmérnökei azon dolgoznak majd, hogy az űreszköz sikeresen landoljon két nap múlva az eredetileg tervezett helyszínen az, új-mexikói White Sands rakétabázis mellett - közölte a NASA vezetése azon a péntek délután összehívott sajtótájékoztatón, amelyet a részben sikertelen küldetés miatt hívtak össze.

A mostani kilövést azért övezte kiemelt figyelem, mert ha sikeresen zárult volna, akkor jövőre már legénységgel startolhatott volna a Nemzetközi Űrállomás felé a Boeing Starliner - írta az Index. A Columbia tragédiája, és az űrsikló program leállítása óta ugyanis a NASA csak orosz közvetítéssel tudott eljutni az űrállomásra. A 6,8 milliárd dolláros Commercial Crew Development (CCDev) elnevezésű programot is azért indították el, hogy magáncégek bevonásával az amerikai űrkutatási hivatal újra tudjon amerikai földről, amerikai űrhajóval amerikai űrhajósokat a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) vinni.

Ez az elmúlt években alapvetően a SpaceX és a Boeing háziversengésévé vált. Idén a SpaceX legénység nélküli űrhajójának volt egy sikeres visszatéréses tesztje, és egy sikertelen, amelynél a Crew Dragon felrobbant.

Túlnyomórészt elégedettek a NASA és a Boeing repülőmérnökei a pénteki kilövés eredményeivel, mivel a legtöbb rendszer, köztük a létfenntartó, és a majdani űrhajósok biztonságát garantáló rendszerek jól működtek. Azt azonban még nem tudják, hogy mi okozta azt a hibát, amely miatt nem sikerült pontosan időzíteni a hordozórakéta leválasztását az űrkabinról - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A kilövés eredendően sikeres volt, magyar idő szerint nem sokkal fél egy után rendben elstartolt az űrhajó Cape Canaveral-ről. A legénység nélküli, műszerekkel megpakolt űrhajó sikeresen levált az Atlas V rakéta fölső, Centaur fokozatáról. Az űrhajó rendszerei rendben működni kezdtek, a fedélzeti szoftver rendben Orbit Mode-ba kapcsolt, átvéve az ISS-hez vezető út navigációs feladatait, napelemei kellő energiát adtak.

A telemetriai adatok szerint azonban az űrhajó nem a kijelölt Föld körüli pályán mozgott. A NASA igazgatója szerint az utolsó hajtóműüzemeltetés nem történt meg, így a Starliner nem érhette el azt a megfelelő pályamagasságot az Nemzetközi Űrállomás eléréséhez.

Később a Starliner saját hajtóműveivel sikerült magasabbra emelni az űrhajót, és a NASA megerősítette azt is, hogy elegendő üzemanyaga maradt a visszatéréshez is. Mivel az űrállomást már nem fogja elérni, ezért két nap múlva próbálják meg visszahozni a Földre, addig is folyamatosan elemzik az adatokat.

