Érdekes dolgok derültek ki a Naprendszert átszelő idegen égitestről

A Hubble az amerikai űrkutatási hivatal honlapja szerint október 12-én készítette az eddigi legélesebb képet, amelyen az üstökös magja körüli porkoncentráció látható. Az üstökös magja túl kicsi ahhoz, hogy az űrteleszkóp érzékelni tudja.

Az üstökös óránként 177 ezer kilométerrel száguld át a Naprendszerben. A Hubble a hétvégén mintegy 420 millió kilométer távolságból készített róla képeket. Ezeket hozták nyilvánosságra szerdán.

Hubble observed its FIRST confirmed interstellar comet — 2I/Borisov, which is blazing through our solar system at 110K mph!



Scientists expect it will drift for untold millions of years before skirting close to another star system. ?



