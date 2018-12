Soha nem jártunk még ilyen messze a Földtől

Az űrszonda várhatóan közép-európai idő szerint 6 óra 33 perckor halad el 3500 kilométerre a 2014 MU69 jelű, nem hivatalosan Ultima Thule nevű aszteroida felett, ami harmad akkora távolság, mint amikor 2015-ben a Plútónál járt. Ez a legtávolabbi - bár még a Naprendszeren belüli - égi objektum, amelyet valaha is ember alkotta űreszköz vizsgált.

A különös, jeges kisbolygó, amely nevét a középkori irodalomban szereplő "távoli szigetről" kapta, a "találkozás" alkalmából saját himnuszt is kap, amelyet a Queen asztrofizikusi diplomával rendelkező gitárosa, Brian May komponált.

- mondta Hal Weaver, a Johns Hopkins egyetem alkalmazott fizikai laboratóriumának munkatársa. A tudósok nem ismerik az égitest pontos méretét, becsléseik szerint százszor kisebb, mint a Plútó törpebolygó, amelynek az átmérője közel 2400 kilométer.

On #NewYearsEve, @NASANewHorizons will perform the most distant planetary flyby ever as it zooms past an object nicknamed #UltimaThule. Make sure to follow our partner @JHUAPL for updates: https://t.co/MT909RJbMM pic.twitter.com/QJq7OncKhO