A szerkezetet egy Delta IV Heavy rakétával lőtték fel a floridai Cape Canaveral-i űrközpontból - közölte a NASA. A Parker Solar Probe a Nap légkörét fogja vizsgálni. Az űrszonda minden korábbinál közelebb kerül a csillaghoz, annak külső légkörébe, vagyis koronájába merül.

Így működik a szonda és ezért nem olvad el: egyszerű, szemléltető magyarázat a tudósoktól.

“Why won’t the #ParkerSolarProbe spacecraft melt?” is a perfectly reasonable question to ask about this morning's launch to "touch" the Sun. Watch our engineers use a blowtorch to demonstrate ???: https://t.co/RL38PIfEa6 pic.twitter.com/XIA9NF8HLP