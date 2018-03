Nyakunkon a mini-jégkorszak, már most láthatók a jelei

A Nap 11 éves napciklusának köze lehet a most tapasztalt szokatlan téli hidegekhez. Kutatók szerint mini jégkorszak köszönhet a Földre 2050-re.

Az elmúlt hét nálunk is visszahozta a hideget és a havazást, és Európa más részein még a mienknél is hűvösebbre fordult az időjárás. Nagy-Britanniára is szokatlan hideg köszöntött, és ebben a szezonban már többedszer volt komoly havazás.

Ezen a rövidke videón az elmúlt másfél hét időjárási viszonyait jelezték előre. Jól látszik rajta, ahogy a “Sarkvidéki szörny”, vagyis az erős hideg légtömeg eléri Skandináviát, Európát és Ázsiát.

Tudósok szerint az ilyen sarkvidéki eredetű hidegek gyakoribbak lehetnek a napciklus hűlő spiráljában, mint amilyenben most is vagyunk.

Mindez pedig, úgy tűnik, csak ízelítő abból, ami ránk vár. A San Diegóban lévő Kaliforniai Egyetem kutatói úgy vélik, hogy csupán néhány évtizedre van a következő szoláris minimum, amikor a Nap 7 százalékkal hűvösebb lesz.

A szoláris minimum nagyon alacsony szoláris aktivitású periódus, amely a Földön hőmérsékletcsökkenést eredményez.

A Maunder Minimumnak nevezett 17. századi szoláris minimum hatására a hőmérséklet eléggé lecsökkent ahhoz, hogy befagyjon például az angliai Temze. Sőt, a Balti-tenger befagyásának köszönhetően tudta a svéd hadsereg 1658-ban gyalogosan elérni és megszállni Dániát.

2050-re még ennél is nagyobb lehűlés jöhet: a kutatást vezető fizikus, Dan Lubin szerint a mostani Maunder Minimum a szokásosaknál is gyengébb lehet, így kevesebb hő juthat a Földre, a korábbiaknál is nagyobb lehűlést okozva - írta a Daily Mail.