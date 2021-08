Märcz Tamás: reggel már csillogtak a szemek

A magyar férfi vízilabda-válogatott bronzérmet szerzett a tokiói olimpián, miután 9-5-re győzte le a spanyolokat. A magyar csapat a második félidőben nem kapott gólt, a kapus Nagy Viktor bravúrok sorozatát mutatta be utolsó találkozóján.

Märcz Tamás szövetségi kapitány elmondta, hogy mi volt a legfontosabb a görögök ellen elveszített elődöntő után.

„Fel kellett rázni a játékosokat, gyorsan túl kellett lépni az elődöntőn. Nagy dolog volt, hogy megléptük a négybe jutást, de utána fájó volt a görögöktől kikapni, hiszen bármikor aláírtuk volna, hogy velük játsszuk az elődöntőt, de ezúttal jobban játszottak, mi pedig nem voltunk elég élesek. Ezek után összeraktuk magunkat, nyomatékosítottuk, hogy mit akarunk elérni, mik a motivációs erők, akár Nagy Viktor utolsó meccse. Én azt mondtam, nem biztos, hogy lesz még lehetőség érmeket szerezni vagy olimpián járni, a lehetőséggel élni kell, azt meg kell ragadni.

Most pedig örömmel, boldogsággal, győzelemmel és jövőképpel megyünk haza”

– fejtette ki.

A spanyolok elleni utolsó három meccs döntetlenre végződött, és a riválist Tokióban csak a szerbek állították meg az elődöntőben, a hajrában fordítva.

„Egy ilyen spanyol csapattól tartani kell. Sőt, félni sem baj, mert az olyan reakciókat hozhat, ami extra erőket mozgósíthat a játékosokban. Kicsit próbáltam ezt a reakciót kihozni belőlük. A csapat is mindent megtett minden formában, hogy felálljon az elődöntő után. Ma reggel azt láttam, hogy a szemek elkezdtek csillogni és hittel teliek voltak.”

Úgy vélekedett, a spanyolok elfáradtak a végére, és esetleg megremeghettek a lehetőségtől, míg a magyar válogatott jobban reagált.

„Jöttek a blokkok, Viktor védései, és ott volt a hit, a méreg, a bosszúság, ahogy felhúzták a játékosok magukat. Sokkal több kiállítást kellett kivédekezni, de erre is tudtunk reagálni.”

A kapitány elismerte, hogy kicsit elérzékenyült a meccs végén.

„Fontos volt, hogy bronzérmesként mehetünk haza.

Remélem, hogy lesz lehetőség ennél csillogóbb éremért is játszani, ehhez megvan a potenciál a csapatban.”

Úgy érzi, öt év munkáját sikerült megkoronázni egy éremmel.

„Ez a bronz példát és elvárást is ad a jövő fiataljainak, akik ott várnak a küszöbön és beépítésre kerülhetnek. Van most is olyan játékos a keretben, aki tovább tudja vinni ezt a vonalat és lendületet. Jó példával szolgálhat az érem arra is, hogy mi az az ív, amit hozni kell egy ilyen tornán, hogy oda lehessen érni a végére. Ez egyúttal tanulópénz, játékosnak és edzőnek egyaránt, és jobbak lehetünk a következő ciklusban. Nehéz az első év az olimpia után, de Párizsra újra össze kell állni” – fejtette ki Märcz Tamás, aki játékosként 2000-ben aranyat szerzett, most pedig újra dobogós, már edzőként.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor