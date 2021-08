Görögök elleni vízilabda-elődöntő: fontos tendenciára hívta fel a figyelmet Varga Dániel

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15–11-re legyőzte a horvát csapatot olimpiai negyeddöntős mérkőzésén, amelyen a mieink legjobbja a hét gólig jutott Manhercz Krisztián volt. OSC-s klubedzőjét, a játékosként olimpiai bajnok Varga Dánielt a magyar esélyekről és tanítványa remek teljesítményéről is kérdezte a DIGI Sport híradója.

"Nagyon komoly lélektani határt átléptek a srácok, megvan a négy közé jutás. Az eredmény önmagáért beszél, de azon túl a játék is kiemelkedő volt. Ha nem is mindig feltétlenül azért, mert nagyon jól játszottunk – bár többnyire jól játszottunk –, viszont amikor nem volt a játék feltétlenül annyira összeállva vagy nem volt annyira szervezett, akkor is kontrolláltuk az egészet" – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Varga Dániel.

A kapus Nagy Viktor remekelt, elöl pedig Varga Dániel tanítványa, az OSC-s Manhercz Krisztián brillírozott, nyolc lövésből hétszer vette be a horvátok kapuját. „Én nem is tudom, hogy valaha lőtt-e valaki hét gólt olimpián, bármilyen mérkőzésen, nemhogy egy negyeddöntőben.

Ez egy olyan kiemelkedő teljesítmény, ami remélem, megismételhető, de ha nem, akkor is egész életében emlékezni fog rá.

Nagyon büszke vagyok Manóra, ahogy a többi játékosra is."

Nem véletlenül büszke Varga Dániel, hiszen számtalan küzdelmes helyzetből mindig a magyarok jöttek ki jól. "Optimális feszültségi szinten vagyunk, a horvátokat néha könnyelműnek, néha inkább túlfeszültnek láttam. A második negyedtől kezdve azt éreztem, hogy a meccsnek a ritmusát a magyar csapat abszolút kézben tartja. Egy-két szerencsétlen góllal – vagy éppen nem góllal, amit megadtak – feljöttek a horvátok. De ez egy nagyon profi munka volt, és ebben minden benne volt a magyar válogatott részéről, amire szükség van egy ilyen meccsen."

A görögök ellen a döntőbe jutásért pénteken, magyar idő szerint 8.30-kor játszik a magyar férfi válogatott. "Más lesz, vannak hasonlóságok a görög és a horvát játékstílus között, ha csak a centereket nézzük, nagyon nagy formában vannak a görögök, szerintem

az olimpia eddigi legnagyobb meglepetése, hogy ilyen stabilak, simán megnyerték a negyeddöntőt Montenegró ellen.”

Viszont van egy tényező, ami a magyar válogatott mellett szól. "Mi meg jövünk felfelé, és ez sokkal fontosabb, mert egy stabilan játszó csapatnál soha nem lehet tudni, hogy mikor van esetleg egy repedés, vagy egy kihagyás, amit kérdés, hogy miként tud kezelni. Mi az olimpián meccsről meccsre egyre jobban játszunk a mérvadó mérkőzéseket beleszámítva, és ez azt jelenti, hogy szerintem már felette leszünk a görög formának."

