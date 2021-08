Schmidt Gábor kajak-kenu elnök: és ez még csak az első döntős nap volt

Három érmet szereztek az első döntős napon a magyar kajakozók a tokiói olimpián, közülük férfi egyes 1000 méteren Kopasz Bálint aranyat nyert – épp Varga Ádám előtt.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, a MOB alelnöke az InfoRádióban úgy értékelt, már feszült volt a várakozás, mert régóta kint van a csapat a japán fővárosban.

"Sokat vártunk a férfi 1000 méteres kajak egyestől, a női párostól és a 200 egyestől is. Úgy gondolom, fantasztikus nap volt, K–1 1000 méteren 1968-ban nyertünk legutóbb olimpiai aranyat, és most Kopasz Bálint jóvoltából diadalmaskodtunk, ráadásul Ádám jött be a második helyen, akivel egész évben nagy csatákat vívtak" – ecsetelte a sportági szövetségi elnök.

A király számban aratott győzelem szerinte bizonyítja, hogy erős a férfi kajak, és nem is egy, hanem két kiváló, fiatal tehetség van, aki a világ élmezőnyét maga mögé utasította, "fantasztikus verseny volt mind taktikailag, mind technikailag" – tette hozzá.

A rivalizálás fontosságát is aláhúzta, ami a női párosok versenyében például termett egy bronzérmet és egy negyedik helyet.

Külön nyomatékosította, hogy ez még csak az első döntős nap volt, jön még kettő, "még sok izgalomban lehet részünk".

A már kétszeres tokiói aranyérmes új-zélandi Lisa Carringtonra kitérve elmondta, vele egyértelműen számolni kellett, és másfél éve nem is látta őt a magyar csapat.

"Nagyon remélem, hogy 500 egyesben, 500 négyesben versenyben leszünk vele, de ott vannak még a fehéroroszok és a lengyelek is – mondta. – Nagyon erős a verseny,

nagy riválisunk, a német csapat összesen egy bronzérmet nyert az első napon, rendkívüli színes a sportág, óriási meccsek vannak, ebben a mezőnyben lett a legtöbb érme a magyar csapatnak.

Öt érem lesz a reális, három már megvan, meglátjuk, mi lesz a vége, a kezdés jó, menni kell tovább."

Nyitókép: Marjai János