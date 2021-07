Cseh László edzője: az első benyomásom az volt, hogy ez egy marha ügyes gyerek

Cseh László olimpiai hetedik hellyel fejezte be pályafutását. Edzője, Plagányi Zsolt szerint ez volt a méltó befejezése a sikeres, két világbajnoki címet és hat olimpiai érmet is tartalmazó karriernek, ami után a versenyző büszke lehet magára.

„Jó volt megélni az elmúlt hónapokat, mert

tudtuk, hogy miről van szó,

mit akarunk, és azt is, hogy ezt el tudjuk érni. A megfelelő munkát végeztük el, szakmailag és emberileg. Nem feszült be, felszabadultan tudott versenyezni és jól is szerepelt, meg tudtuk valósítani, amit terveztünk.”

Az utolsó úszást az Infostart kérésére szakmailag is elemezte az edző.

„Megbeszéltük előtte, hogy min próbálunk javítani, picit módosítani az úszást. Megpróbáltuk a mellúszást átalakítani, mert abban elmarad attól, ami jó lenne. A 200 vegyes első fele legjobb korát idézi, de a másodikat nem tudja úgy teljesíteni, ahogy kellene.

A felkészültsége és az életkora ennyit engedett,

ha 1:57-en belül úszik, akkor negyedik helyezett lehetett volna” – fejtette ki Plagányi, aki elárulta, az utolsó futamot is kiértékelték.

A BVSC edzője szerint Magyarország egyik legnagyobb sportembere búcsúzik most.

„Rendkívüli pályafutás van mögötte, sok éremmel. Mindig megbízhatóan teljesített, emellett rendelkezésre állt a közönségnek és sajtónak. Példamutató az edzők és a versenyzők számára is.”

Cseh László Kiss Miklósnál tanult meg úszni, de hétévesen Plagányi Zsolthoz került – majd később, Turi György után újra egymásra találtak.

„Az első benyomásom az volt, hogy ez egy marha ügyes gyerek.

Nem ismertem az apukáját, de tudtam, hogy kicsoda. Hétévesen nálam volt, látszott, hogy kiemelkedően ügyes, jó mozgású, kiváló minőségű izomzattal és már akkor is jó szellemiséggel. Kiss Lászlónak már akkor megmutattam, hogy nem láttam még ilyen ügyes fiút.”

Plagányi Zsolt azt mondta, nagy megtiszteltetés volt aztán később újra együtt dolgoznia Cseh Lászlóval, és úgy érzi, megfelelt az elvárásoknak.

„Köszönöm a lehetőséget, megtettem, amit tudtam” – mondta.

Cseh László visszavonulásával nagy űr keletkezik a BVSC szakosztályában is, a fiatalokra nagy hatással volt.

„Kialakult egy rendszer a csoportban, ami meg fog szűnni,

Az ő személyisége, hozzáállása, tanácsai fognak hiányozni.

Szeretném, hogy szaksegítségként maradjon, bár most a pecázás és egyebek fogják lefoglalni. Azt kértem, hogy ne engedje el magát, kicsit hízásra hajlamos, de ha az első évet kibírja, akkor nem lesz gond.”

Az edző arról is beszélt, hogy Cseh Lászlót sosem kellett motiválni, ő sosem edzegetett. Olyan harmonikus úszik, hogy az kiemelkedik a mezőnyből.

Ha pontozásos sportág lenne, akkor is élvonalba tartozna.

Az is elmondta, az úszó milyen ember.

„Amit látnak róla, az igaz – megbízható, küzdőképes, nagyon gondolkodó és céltudatos, akire lehet számítani. Példaképként állítanám az ifjúság elé: ezt kell nyújtani és akkor szimpatikus és eredményes ember lesz.”

Mások

Plagányi Zsolt két másik versenyzőjét is értékelte. 200 háton Burián Katalint a döntőbe várta.

„Ilyen időt edzésből is tudott volna úszni, nem tudom, mit csinált. Elemezni kell, nem tudok olyan szakmai okot, ami ezt indokolta volna.”

Németh Nándor 100 gyorson lett hetedik, és az előfutamban országos csúcsot ért el. Az edző szerint erősődnie kell, és 200-on is ott a helye a legjobbak között.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás