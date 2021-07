Tud-e javítani a női kézilabdacsapat? - élő

A magyar női kézilabda-válogatott számára létfontosságú volt, hogy javítson két vereség után a címvédő oroszok ellen. A két együttes ugyanabból a pótselejtezős csoportból jutott ki Tokióba, márciusban Győrben az oroszok hat góllal bizonyultak jobbnak egy már tét nélküli meccsen.

A csütörtöki találkozóra nem változott a magyar meccskeret, Helembai Fanni maradt ki.

A brazilok elleni vereség után Tomori Zsuzsanna nagy beszélgetést ígért – ennek megfelelően elszántak voltak a magyar tekintetek a bemutatásnál, míg az eddig a vártánál rosszabul szereplő oroszok is mosolygósan várták a kezdést.

A várható kemény csatát hozták az első percek is, Makejeva beállóból betalált, de Szöllősi-Zácsik Szandra, majd Szucsánszki Zita góljával sikerült fordítani a 3. percre. Egy perccel később viszont újra az oroszok álltak jobban: Makejeva után, Vjahirjeva a passzt elmérte, ám a labda így is becsapta Bíró Blankát.

Szöllősi-Zácsik bombájával 3-3- volt az állás, ám után sorozatban hármat lőttek az oroszok, a magyar akciók pedig pontatlanok voltak. Klujber Katrin hetesből faragott a hátrányon, aztán a felső léc mentette meg a magyarokat. A következő akcióban Kisfaludy Anett harcolt ki újabb hetest, Klujber ezt is bevágta, így a 9. percre sikerült egy gólra feljönni (5-6).

Dmitreva középről becsapta Bírót, ráadásul Tomori két percet kapott. Lukács Viktória a szélról kihagyott egy ziccert, az oroszok pedig kihasználták, hogy üres kapuval támadtak a mieink (5-8).

Rossz hír:

Szucsánszki Zita keze megsérült,

ahogy Vjahirjevával harcolt a labádért, a csapatorvos az öltözőbe kísérte. A magyarok emberelőnybe kerültek.

Az újabb elrontott támadásból az oroszok megint megpróbálták bevenni a kaput, de Bíró nagyot sprintelve visszaért. Lukács második lehetőségét már gólra váltotta, ám ezt két orosz gól követte (6-10). A 14. percben jött is a magyar időkérés, a kapuba pedig Janurik Kinga állt be.

A keretben egyedül maradt irányító, Vámos Petra kígyózott át a védelmen, és lőtt védhetetlenül a hálóba. Újabb magyar kiállítás, Klujber volt ezúttal szabálytalan, ám az akciót így is sikerült kivédekezni. Schatzl Nadine ráadásul betalált a szélről (8-10).

Itt azonban megakadt a magyar csapat, az oroszok három gólt is lőttek (8-13), így a 18. percben második idejét is kikérte Elek Gábor. Az első akciót Klujber a blokkba vágta, az oroszok pedig szélről tovább növelték előnyüket. Háfra Noémi egy betörésből tudott szépíteni, ám Ilina hetesből nem hibázott a másik oldalon (9-15).

Szöllősi-Zácsik harcolt ki hetest, ráadásul Makejeva ült le, a hétméterest pedig Klujber újra biztos kézzel értékesítette. majd Lukács gólja után négyre csökkkent a hátrány. Az oroszok azonban újra megrázták magukat, és 17-11-re elléptek. A magyar együttes többet hibázott, ezt pedig az ellenfél rendre kihasználra: jól találták meg a beállót, átlövéseik és a lerohanásaik is sikeresek voltak. Klujber bátor betörése után 19-13-ra változott az állás, majd Háfra is betalált, aztán a visszaálló Bíró fogott egy labdát. A másik oldalon Vámos vállalkozott bátran, hetes lett a jutalma - Klujber pedig ötre csökkentette a különbséget (15-20).

Az orosz gólcsend nem tartott sokáig, Managarova és Vjahirjeva újra megcsinálta, amit már sokszor, és megint hétre nőtt a címvédő előnye. A félidő végén Klujber két hetest is belőtt, így 22-17-tel mehettek pihenni a csapatok.

Második félidő

Az első három magyar támadás sikertelen volt, a szünetben beálló Kalinyina jól védett. Az oroszok továbbra is lendületesen játszottak, és újra héttel vezettek.

A 35. percben Lukács végre betalált, majd újra a győri szélső volt eredményes egy remek passz után. Vjahirjeva továbbra is tarthatatlannak bizonyult, hiába jött Szöllősi-Zácsik, majd a támadásban is fent maradó Tomori gólja, az oroszok is rendbe betaláltak, így nem csökkent a különbség (21-27).

Újra emberelőnybe került a magyar csapat, és Szöllősi-Zácsik nem is hibázott, de gyorsan kiegyenlítődött a létszám, Tomorinak kellett leülnie, a hetest pedig belőtték az oroszok. Vámosra továbbra sem lehetett panasz, övé volt a 23. gól, majd Márton Gréta húzta be szélről (24-29).

Klujber ment be bátran a védők közé, és négy gólra hozta vissza a csapatot -

már-már úgy tűnt, fordulhat a kocka.

Azonban az oroszok már passzív jelzésnél gólt szereztek egy nem igazán előkészített akcióból (25-30), majd Szöllősi-Zácsik tüzelt fölé.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt