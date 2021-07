Tomori Zsuzsanna: a magyar válogatott lehet a sötét ló

Mindhárom hazai felkészülési mérkőzését megnyerte a magyar női kézilabda-válogatott, amely pénteken utazott el a tokiói olimpiára. A mostani keretből egyedül Tomori Zsuzsanna járt már olimpián, ott volt a Pekingben negyedik helyezett csapatban.

„A felkészülés utolsó hetét pozitívan zártuk. Volt még fizikai munka, de már játszottunk mérkőzéseket, tudtuk gyakorolni azt az alaptaktikát, amit majd szeretne látni Elek Gábor vagy, amit mi is szeretnénk mutatni. Van egy stabil alapunk. Még kint is tudunk játszani felkészülési mérkőzést. Most van ez a finomhangolás, és nagyon bízom abban, hogy azok is apróságok, amik még hiányoznak, teljesen összeáll át is tudunk állni és egy jó mérkőzéssel tudjuk kezdeni az olimpiát” – mondta az átlövő.

Tomori Zsuzsanna elmondta, hogy nagyon éhes az újabb olimpiai meccsére, de a többiek is, és úgy érzi, a magyar válogatott lehet a sötét ló.

„Bármi megtörténhet, én nagyon egységesnek érzem most csapatot, és a tűz és az egység bennünk van.”

A válogatott a franciák ellen játszik majd először július 25-én, vasárnap.

„A nyitómeccsen mindig meg kell szokni a pályát, a hangulatot, az ellenfelet. Ha meg tudjuk lepni a franciákat, akkor boldogok vagyunk. Nekünk utána kezdődik az igazi harc. Azt a brazil meccset én mindenképp meg szeretném nyerni és akkor már egy pozitív töltéssel mennénk tovább a csoportkörben.”

Tomori Zsuzsanna arról is beszélt, hogy négyen-öten vannak rutinosabbak a keretben, és mindenkinek megvan a szerepe.

„Dolgoztunk egy coach csapattal is, és nagyon jól le lettek osztva ezek a feladatok. Én inkább nem a lelkizős, kávézós része vagyok,

hanem aki hajtja a többieket. próbálja a pályán tűzbe hozni,

hogy ne legyen olyan, hogy az ellenfél jobban akar vagy átsétál rajtunk.”

Az átlövő hozzátette: megpróbálnak felkészülni a szigorú és szokatlan körülményekre.

„Erről is nagyon sokat beszélgettünk a coachokkal, hiszen jó lenne, ha nem problémának fognánk föl. Biztos nagyon sok kis apróság lesz, hogy külön kell majd étkeznünk, nem kapunk meg időre valamit, nem jutunk el éppen a helyszínre, ahova szeretnénk. Keveset tudunk arról,, hogy odakint mik is a szabályok, de gondolom ott le fogják fektetnék, és egy-két nap alatt hozzá kell ehhez szokni. Úgy gondolom, ha ez tényleg hamar el tudjuk engedni és tudunk hozzá alkalmazkodni, akkor ez már nem lesz zavaró tényező.”

Tomori Zsuzsanna a négy közé jutással lenne elégedett az olimpián.

A magyar csapat a csoportban a francia, a brazil, az orosz, a spanyol és a svéd együttessel találkozik.

Nyitókép: Tomori Zsuzsanna (j) a női kézilabda Európa-bajnokságon játszott Magyarország - Horvátország mérkőzésen a dániai Koldingban 2020. december 4-én. MTI/Ritzau/EPA/Bo Amstrup